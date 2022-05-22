Рада продовжила дію воєнного стану ще на 90 діб

Верховна Рада підтримала пропозицію президента Володимира Зеленського і продовжила дію воєнного стану в Україні ще на 90 діб. Тобто воєнний стан триматиме до 25 серпня.

Відповідне рішення нардепи схвалили на засіданні 22 травня. Про це повідомляє 24 канал.

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Напередодні відповідну пропозицію до парламенту вніс президент Володимир Зеленський. Зауважимо, що до цього Верховна Рада двічі продовжувала воєнний стан на 30 днів.

Чому саме на 90 днів

Народний депутат від партії "Слуга народу" Федір Веніславський пояснив, що немає жодних гарантій завершення бойових дій у найближчі 30 днів. Причиною цього є щонайменше те, що контрнаступ потребує більше часу, ніж оборона. Тому, як зазначив нардеп, потрібно усвідомлювати, що місяця на це не вистачить і доведеться знову продовжувати воєнний стан.

Крім того, таке рішення має юридичне підґрунтя, адже воєнний стан передбачає обмеження певних прав і свобод людини. Тому після кожного подовження, представники України в ООН повинні інформувати організацію про це. Тобто, щомісяця. Однак після ухвалення цього рішення українські дипломати звітуватимуть ООН лише 1 раз.

Однак дію воєнного стану можна буде скасувати достроково, якщо бойові дії припиняться до 25 серпня.

Коротко про воєнний стан

Воєнний стан – це спеціальний правовий режим, який вводять у країні чи окремих її регіонах під час загрози збройної агресії чи нападу. Він потрібен, щоб надати відповідним органам державної влади повноважень, які необхідні для зменшення або унеможливлення загрози та забезпечення національної безпеки. Крім цього, тимчасово можуть обмежувати конституційні права та свободи людини. Зокрема, право на пересування, збори та мітинги.

Воєнний стан в Україні: головне

23 лютого 2022 року Верховна Рада ухвалила рішення про введення надзвичайного стану на території України через загрозу повномасштабного російського вторгнення. Однак країна-агресорка почала наступ уже наступної ночі.

Через вторгнення Росії уранці 24 лютого по всій території України ввели воєнний стан на 30 днів.

У березні та квітні Верховна Рада уже голосувала за продовження воєнного стану. Щоразу його продовжували так само на 30 днів.

Ще у квітні 2022 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що після скасування воєнного стану на території України діятиме режим надзвичайного стану. Він триватиме доти, поки ліквідовуватимуть наслідки війни.

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