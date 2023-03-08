За комбата, за націю: "Вовки Да Вінчі" артилерійським вогнем накривають ворога під Бахмутом

Бійці 67-ї окремої механізованої бригади накриваються російських окупантів на підступах до Бахмута. Наші воїни мстять загарбникам за Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі", який загинув під Бахмутом.

"Вовки Да Вінчі" опублікували світлини, як артилерійським вогнем "перегризають горлянки" ворогу на підступах до Бахмута за свого вожака. Наші воїни наголошують, що ніхто не втече від праведної мсти.

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"Вовки Да Вінчі" вогнем "перегризають горлянки" ворогу

"За Комбата, за націю, за перемогу!", – йдеться у повідомленні 67 омбр ДУК.

Також "Вовки Да Вінчі" підписали боєприпаси, якими вдарили по окупантах словами "Слава Україні!" Цей підпис має подвійний символізм, оскільки саме "Слава Україні" були останніми словами українського полоненого, якого розстріляли російські військові.

"Вовки Да Вінчі" артилерійським вогнем накривають ворога під Бахмутом / Фото 67 омбр ДУК

На фронті загинув Дмитро Коцюбайло "Да Вінчі": що відомо