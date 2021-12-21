Воювала у лавах бойовиків: на Луганщині затримали жінку

На Луганщині виявили 59-річну жінку, яка протягом 2 років проходила службу у військах бойовиків. Її затримали під час перевірки документів на блокпосту.

Жінка розповіла, що восени 2014 року вступила до незаконного збройного формування. Там вона проходила службу на посаді фельдшера зенітного дивізіону у місті Хрустальний.

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Водночас їй було надано "військове звання" молодшого сержанта.

Якими були обов'язки затриманої

Жінка періодично виїжджала на військовий полігон у селі Бугаївка Перевальського району. Там вона була дотична до діяльності бойовиків:

брала участь у стрільбах як медпрацівник;

стежила за дотриманням санітарного режиму;

перевіряла якість харчування;

навчала бойовиків надавати першу медичну допомогу при отриманні поранень.

За свою діяльність жінка отримувала заробітну плату у розмірі 19 500 рублів.

Вже у травні 2016 року жінка покинула незаконні збройні формування через хворобу.

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Правоохоронці повідомили затриманій про підозру. Наразі у справі тривають слідчі дії.

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