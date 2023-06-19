Воюють із хлопчиками: окупанти планують судилище над двома українськими підлітками у Бердянську

Росіяни не втомлюються пробивати дно. Так, у Бердянську двоє наших підлітків Тигран Оганнисян та Микита Ханганов перебувають під слідством.

Російська окупаційна "влада" звинувачує їх у буцімто плануванні пошкодження залізничної інфраструктури у місті. Їм загрожує до 20 років позбавлення волі. Про це військовий експерт Олег Жданов розповів у стрімі на своєму ютубі, повідомив 24 Канал.

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Європарламент виступив із різкою заявою, вимагаючи негайно припинити провадження проти наших українських хлопців і зняти з них усі обвинувачення.

Такі дикі випадки розправи...З ким ви боретеся, з хлопчиками? Ви прийдіть на лінію фронту і спробуйте повоювати з нашими Силами оборони, а не з молодиками, яких можна звинуватити у чому завгодно,

– емоційно висловився Жданов.

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