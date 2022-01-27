Вперше за 3 роки Росія налаштована на перемовини, – Стефанішина про "Норманді" радників

У Парижі завершилася зустріч радників лідерів країн нормандського формату. Водночас Росія вперше за 3 роки показала, що налаштована на переговори.

Про це в ефірі авторської програми Катерини Соляр "Перехресний допит" на 24 каналі розповіла віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина. Вона пояснила, що підсумки зустрічі охоплюють широкий комплекс питань.

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Зусилля України дають ефект

"Перше – це усвідомлення того, що цей формат на рівні радників запрацював вперше у повноцінному форматі з 2019 року", – сказала Ольга Стефанішина.

Це вказує на те, що активні зусилля щодо стримування російської агресії не лише у нормандському форматі, а й на майданчику НАТО, ЄС, у перемовинах зі Сполученими Штатами – мають свій ефект, додала віцепрем'єр-міністерка.

Зауважте Повний текст комюніке за підсумками перемовин "нормандської четвірки" 26 січня

Одне з перших питань, про які мовилося на комісії Україна – НАТО 10 січня, полягала у тому, що першим пунктом будь-яких перемовин з Росією має бути:

мирне врегулювання;

виконання мінських домовленостей;

повноцінне відновлення нормандського формату.

Це означає, що зусилля України дають свій ефект і ця зустріч відбулася, зазначила Ольга Стефанішина.

Вперше за тривалий час з'явилась можливість узгодити спільне комюніке. Це теж говорить про те, що за 3 роки вперше Росія налаштована на певні перемовини,

– заявила віцепрем'єр-міністерка.

Наступна зустріч – позитивний сигнал

Водночас Стефанішина пояснила, що зусилля, які стосуються мирного врегулювання, деескалації, не сконцентровані лише у нормандському форматі.

"Ми всі спостерігаємо за перемовинами між Україною і міжнародними партнерами, Росією і міжнародними партнерами. Фактично це вже більш широкий контекст", – додала віцепрем'єр-міністерка з питань євроінтеграції.

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У рамках нормандського формату є конкретний перелік рішень, які мають бути ухвалені. У рамках мінських домовленостей. Є карта з 10 кроків, яку запропонувала українська сторона, зокрема:

дотримання умов припинення вогню;

обмін полоненими.

Віцепрем'єрка зауважила, що у рамках нормандського формату, який відбувся 26 січня, обговорили конкретний порядок денний.

"Обговорення продовжиться вже у Берліні за 2 тижні. В цілому це дуже позитивний сигнал, що на тлі загрози великої війни Росія хоча б ухвалила рішення рухатися у рамках формату, який є зараз", – сказала Ольга Стефанішина.

Зустріч радників "Норманді": коротко

26 січня у Парижі провели зустріч радники лідерів країн нормандського формату. Переговори тривали понад 8 годин. Після цього глава Офісу Президента України Андрій Єрмак та заступник керівника Адміністрації президента Росії Дмитро Козак дали окремі пресконференції:

Андрій Єрмак повідомив, що відповідні перемовини можна вважати "реанімацією нормандського формату". Сторони, за його словами, домовилися про безумовне дотримання перемир'я на Донбасі.

Водночас представник російської сторони Дмитро Козак вкотре звернув увагу на мінські домовленості (у кремлівській редакції, звісно), мовляв, основною метою зустрічі була саме "інвентаризація різних прочитань мінських угод".

Наступні переговори радників "Норманді" запланували провести у Берліні за 2 тижні.

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