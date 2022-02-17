Вперше за багато років: в Україні протягом доби не було жодного загиблого внаслідок ДТП

В Україні впродовж доби 15 лютого не зафіксували жодного летального випадку внаслідок ДТП. Водночас за кілька днів кількість аварій на дорогах значно скоротилася.

Про це заявив голова Нацполіції Ігор Клименко на спецмарафоні до Дня єднання, повідомляє 24 канал. Зокрема, впродовж 14 – 15 лютого кількість ДТП в країні зменшилася на 46%.

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За словами Клименка, такий показник є позитивним, якщо порівнювати з попереднім тижнем, коли за 2 дні було 13 жертв ДТП. Крім того, зросла кількість звернень громадян до поліції – від 49 до 53 тисяч.

Вперше за багато років для 40-мільйонної країни вчора (15 лютого – 24 канал) у нас не було жодного загиблого внаслідок ДТП,

– розповів голова Нацполіції.

Клименко зауважив, що такі показники стали можливими завдяки переходу Нацполіції на службу у посиленому режимі.

Нацполіцію України перевели на посилений режим служби на період з 14 по 19 лютого. Відповідне рішення ухвалили на тлі ймовірного нового нападу Росії на Україну.

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ДТП в Україні: останні новини

У Києві трапилась ДТП поблизу площі Перемоги. Жінка, яка перебувала в одному з автомобілів, потрапила до лікарні. За даними очевидців, водій авто різко перелаштовувався між смугами руху.

У Харкові 15 лютого водій не впорався з керуванням та в'їхав у бетонний стовп. Внаслідок ДТП чоловік не отримав серйозних травм. На місці працювали правоохоронці, які склали на нього адмінпротокол за порушення правил дорожнього руху.

У столиці в аварію потрапили маршрутка та таксі. Водій автомобіля не впорався з керуванням. ДТП трапилась, коли маршрутка зупинилась, і з неї почали виходити люди.

На Харківщині 9 лютого сталася смертельна ДТП. Автомобіль збив на смерть пішохода, а поруч знайшли номерні знаки авто з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського.

Що відомо про смертельну ДТП з кортежем Ярославського: дивіться відео