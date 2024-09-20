Уперше за довгий час злітав російський МіГ-31К: по всій Україні була повітряна тривога
По всій Україні ввечері 20 вересня пролунала повітряна тривога. Це сталося через зліт російського МіГ-31К.
Цей літак є носієм гіперзвукової ракети типу "Кинджал". 24 Канал закликав усіх українців прямувати в укриття цивільного захисту.
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Що відомо про повітряну тривогу
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.
Відбій загрози МіГ-31К по областях. Де зараз лунає повітряна тривога: дивіться на карті Швидкісна ціль на Дніпропетровщину! Повітряні сили написали, що ракетна небезпека оголошена по всій території України через зліт МіГ-31К.
Відбій загрози МіГ-31К по областях.
Де зараз лунає повітряна тривога: дивіться на карті
Швидкісна ціль на Дніпропетровщину!
Повітряні сили написали, що ракетна небезпека оголошена по всій території України через зліт МіГ-31К.
Варто наголосити, що російський МіГ-31К є потенційною загрозою для нашої держави через його здатність переносити гіперзвукову ракету типу "Кинджал", що може оминати українські системи ППО. Цими ракетами країна-агресорка неодноразово обстрілювала нашу державу.
Крім того, присутність поблизу МіГ-31К винищувачів Су-30СМ, здатних нести крилаті ракети, посилює побоювання щодо можливої ракетної небезпеки, пов'язані з цим літаком.
Що відомо про ракети "Кинджал" / Інфографіка 24 Каналу
Зльоти бортів МіГ-31К також можуть здійснюватись для передислокації, тренувальних польотів, випробувань тощо. Через це тривога оголошується по всіх областях нашої держави.
Повітряні сили зобов'язанні реагувати на такі потенційні загрози, навіть коли ворожі борти розташовані на відстані декількох областей Росії від державного кордону України.
Коли востаннє ворог обстрілював Україну "Кинджалами"
- Останній раз, коли російська армія застосувала ракети типу "Кинджал" для обстрілу України, було 4 вересня. Тоді під час комбінованої атаки ворог здійснив пуск ракети у напрямку Львова. Ця ворожа ціль долетіла до міста одночасно з ракетами Х-101.
- До цього окупанти підняли у небо свої МіГ-31К 27 серпня. Тоді було застосовано 3 ракети "Кинджал" для ударів по Україні. Тоді росіяни разом з аеробалістичними ракетами також вдарили по Україні і крилатими ракетами.
- За день до цього ворог також пустив "Кинджал" по Києву. Нашим захисникам вдалося збити 1 ракету Х-47М2 "Кинджал".
- Водночас всеукраїнська тривога через МіГ-31К лунала також і 31 липня. Тоді цей російський винищувач злітав з аеродрому в російській Астрахані. Через 3 хвилини Повітряні сили попередили про загрозу застосування аеробалістичної ракети Х-47М2 "Кинджал". Однак зрештою пусків цих ракет не було зафіксовано, через що оголосили відбій повітряної тривоги.