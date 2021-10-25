Вперше за понад 50 років: Україну запросили на засідання комітету ради НАТО
Джерело:Міноборони України
Вперше за понад 50 років Україна візьме участь у засіданні комітету Північноатлантичної ради НАТО з питань озброєнь – Конференції національних директорів озброєнь.
Засідання відбудеться 26 жовтня 2021 року. Про це повідомив заступник міністра оборони України Олександр Носов.
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Україна вперше візьме участь в розширеному форматі Конференції національних директорів озброєнь
Саме Олександр Носов представлятиме Україну під час Конференції у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Засідання відбудеться під головуванням генсека НАТО Єнса Столтенберга.
Вперше за понад півстоліття діяльності Комітету представник України запрошений до участі у питаннях, які раніше були прерогативою виключно країн-членів НАТО,
– заявив Носов.
На засіданні розширеного формату Конференції національних директорів озброєнь мовитиметься про:
- інновації в оборонно-технічній сфері;
- трансформації у взаємодії з наукою та оборонно-промисловим комплексом;
- досягнення оптимального співвідношення воєнних потреб і бюджетних можливостей.
Носов зауважив, що засідання відбуватиметься одразу після того, як 21 жовтня 2021 року Міністри оборони країн НАТО затвердили новий план оборони союзу під час конфліктів і криз. Його мета – планування негайного формування сил Альянсу у потрібний час і в потрібному місці.
Окрім того, в Брюсселі також заплановані двосторонні зустрічі Олександра Носова з Національними директорами з озброєння держав-членів НАТО.Зверніть увагу! Конференція національних директорів з озброєння – це вищий дорадчий Комітет Північноатлантичної ради Альянсу з питань озброєнь. Діє з 1996 року. Саме вона координує реалізацію політики НАТО у сфері розвитку озброєння і військової техніки. До роботи залучають керівників національних відомств або відповідних підрозділів відомств, які відповідають за формування та реалізацію політики у цих сферах.
Коротко про останні новини щодо вступу України в НАТО
- Ще у 2008 році Україна подала заявку про вступ в НАТО. У 2020 році – державу визнали учасницею Програми розширених можливостей. Тепер Україна чекає на надання Плану дій щодо членства.
- 19 жовтня під час візиту в Україну голова Пентагону США Ллойд Остін заявив, що питання про вступ в НАТО Україна може вирішувати самостійно без жодного зовнішньополітичного впливу. Окрім того, жодна третя країна, зокрема Росія, не може перешкоджати українським прагненням доєднатися до Альянсу.
- Перед тим у Кремлі заявили, що вступ України в НАТО нібито призведе до ескалації конфлікту на Донбасі. Згодом там доповнили думку та запевнили, що не проти вступу України в НАТО, але бояться наслідків.
- На початку жовтня генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що Україна і Грузія обов'язково стануть членами НАТО. Однак це "не питання завтрашнього дня".