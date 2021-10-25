Вперше за понад 50 років: Україну запросили на засідання комітету ради НАТО

Вперше за понад 50 років Україна візьме участь у засіданні комітету Північноатлантичної ради НАТО з питань озброєнь – Конференції національних директорів озброєнь.

Засідання відбудеться 26 жовтня 2021 року. Про це повідомив заступник міністра оборони України Олександр Носов.

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Україна вперше візьме участь в розширеному форматі Конференції національних директорів озброєнь

Саме Олександр Носов представлятиме Україну під час Конференції у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Засідання відбудеться під головуванням генсека НАТО Єнса Столтенберга.

Вперше за понад півстоліття діяльності Комітету представник України запрошений до участі у питаннях, які раніше були прерогативою виключно країн-членів НАТО,

– заявив Носов.

На засіданні розширеного формату Конференції національних директорів озброєнь мовитиметься про:

інновації в оборонно-технічній сфері;

трансформації у взаємодії з наукою та оборонно-промисловим комплексом;

досягнення оптимального співвідношення воєнних потреб і бюджетних можливостей.

Носов зауважив, що засідання відбуватиметься одразу після того, як 21 жовтня 2021 року Міністри оборони країн НАТО затвердили новий план оборони союзу під час конфліктів і криз. Його мета – планування негайного формування сил Альянсу у потрібний час і в потрібному місці.

Окрім того, в Брюсселі також заплановані двосторонні зустрічі Олександра Носова з Національними директорами з озброєння держав-членів НАТО.

Коротко про останні новини щодо вступу України в НАТО

Ще у 2008 році Україна подала заявку про вступ в НАТО. У 2020 році – державу визнали учасницею Програми розширених можливостей. Тепер Україна чекає на надання Плану дій щодо членства.

19 жовтня під час візиту в Україну голова Пентагону США Ллойд Остін заявив, що питання про вступ в НАТО Україна може вирішувати самостійно без жодного зовнішньополітичного впливу. Окрім того, жодна третя країна, зокрема Росія, не може перешкоджати українським прагненням доєднатися до Альянсу.

Перед тим у Кремлі заявили, що вступ України в НАТО нібито призведе до ескалації конфлікту на Донбасі. Згодом там доповнили думку та запевнили, що не проти вступу України в НАТО, але бояться наслідків.

На початку жовтня генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що Україна і Грузія обов'язково стануть членами НАТО. Однак це "не питання завтрашнього дня".

Конференція національних директорів з озброєння – це вищий дорадчий Комітет Північноатлантичної ради Альянсу з питань озброєнь. Діє з 1996 року. Саме вона координує реалізацію політики НАТО у сфері розвитку озброєння і військової техніки. До роботи залучають керівників національних відомств або відповідних підрозділів відомств, які відповідають за формування та реалізацію політики у цих сферах.