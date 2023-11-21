З багатьма нововведеннями: в Україні покращили порядок виплат коштів для переселенців

Кабінет Міністрів 21 листопада вніс зміни до постанов щодо обліку переселених осіб, а також виплати їм державної допомоги. Зокрема, ці нововведення мають покращити порядок надання коштів людям, що мусили покинути свої домівки через окупацію.

У Мінреінтеграції зазначили, що хочуть також стимулювати переселених осіб працювати. У міністерстві також визначили, як видаватимуть виплати людям, що певний час проживали за кордоном.

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Які зміни впровадив уряд у виплатах для переселенців

Своїм рішенням український уряд зазначив, що переселенні особи, які певний час проживали за кордоном, можуть звернутися за призначенням виплат через 15 робочих днів після повернення в Україну. Водночас це стосується лише тих, хто оформлює виплати вперше.

Також для осіб, які неодноразово переміщувалися через примусову евакуацію після 1 серпня 2023 року, тепер матимуть можливість користуватися пільгами протягом додаткових шести місяців. Однак це залежить від їх включення до офіційно затверджених списків евакуйованих, затверджених регіональними військовими органами.

Крім того, ті, хто обирає евакуацію за допомогою волонтерів або інших засобів, повинні негайно повідомити про це в обласну військову адміністрацію, щоб розібратися з виплатами.

Внутрішньо переселені особи також отримуватимуть виплати 3 місяці після дати завершення бойових дій або тимчасової окупації у населених пунктах, із яких вони перемістилися. Раніше виплати припинялися наступного місяця після переміщення.

Переселенців стимулюватимуть шукати роботу

Міністерство реінтеграції наголосило на важливості того, щоб незайняті переселенці вживали активних заходів щодо працевлаштування у визначені терміни. За даними міністерства, за відсутності поважних причин особи працездатного віку повинні активно шукати роботу протягом трьох місяців з дня призначення для отримання виплат ВПО.

Міністерство пропонує людям шукати різні шляхи працевлаштування, як-от пошук можливостей роботи, реєстрація як фізичної особи-підприємця, подання заявки на бізнес-гранти чи ваучери на навчання, а також запис до центру зайнятості для отримання статусу безробітного.

Крім того, постанова міністерства регулює питання видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб та містить інструкції щодо цього.

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