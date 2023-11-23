І плюс, і мінус: кому найбільше шкодять морози на фронті
В Україні погіршилися погодні умови – знизилася температура та випав сніг. Негода суттєво ускладнює ведення бойових дій.
Очільник Авдіївської МВА Віталій Барабаш розповів 24 Каналу, які недоліки та переваги для фронту має похолодання. Зазначимо, що у жовтні загострилася ситуація у районі Авдіївки. За майже два місяці окупанти безуспішно здійснили дві хвилі наступу на Авдіївському напрямку. Зараз ворог розпочав третю хвилю штурмів.
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50 на 50
Незабаром розпочнеться зима, проте в більшості областях України, зокрема й на Сході, вже випад сніг та посилилися морози. Звісно, ж погода відіграє важливу роль під час війни. Через негоду пересування важкої техніки ускладнюється, а часом взагалі унеможливлюється. Також наші захисники не можуть повноцінно застосовувати безпілотники.
Нинішні погодні умови не дають змогу застосовувати безпілотники – це і плюс, і мінус для нас. Коли туман й мряка росіяни намагаються піхотою під покровом ночі лізти ближче до наших позицій. Мінус у тому, що працюють російські ДРГ,
– мовив Барабаш.
Втім, іноді погана погода може бути на руку українським військовим.
"50 на 50. Якщо відверто казати, то і їм, і нам. Адже поки що ґрунти ще не промерзли, що плюс для нас. Відтак, ворожа техніка не їде, тому окупанти переважно застосовують піхоту. В однакових умовах і наші хлопці, й ворог", – зазначив Барабаш.
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Більше про вплив негоди на бойові дії
- Аналітики ISW зауважили, що через погіршення погоди як українські, так і російські війська відчувають труднощі з використанням БпЛА. Це ускладнює коригування артилерійського вогню. Крім того, багнюка ускладнює рух транспортних засобів. Втім, окупанти та Сили оборони продовжують маневрувати й діяти на всіх напрямках.
- Проте, на думку аналітиків, морозні погодні умови взимку, ймовірно, спонукатимуть до відновлення більш активних бойових дій.
- Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що на роботу авіації впливатимуть погодні умови, адже від них залежить повітряна обстановка й процес завдання ударів.