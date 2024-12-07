Кремль намагається сформувати політику США на своїх умовах, – ISW

Російська влада намагається вплинути на зовнішню політику США. Так, Кремля хоче, щоб Вашингтон взаємодіяв з Москвою на вигідних для неї умовах.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW). Попри заяви російського міністра закордонних справ Сергєя Лаврова про прагнення до "нормальних" відносин з США, Росія не збирається поступатися жодною зі своїх вимог.

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Росії прагне контролювати зовнішню політику США

Лавров повторив риторику Владіміра Путіна, виступаючи за перезавантаження відносин між Москвою і Вашингтоном на умовах Кремля.

Він також наголосив на відсутності наміру вести переговори, що не відповідають інтересам Росії, і неправдиво заявив, що Росія хоче завершити війну в Україні відповідно до Статуту ООН.

Хоча сам Кремль продовжує порушувати міжнародні норми. ISW підкреслює, що такі заяви є частиною зусиль Кремля змусити США діяти в його інтересах, не йдучи на поступки.

До слова, Сергєй Лавров і Ентоні Блінкен вступили в суперечку щодо України на зустрічі ОБСЄ. Там Лавров звинуватив Захід у загрозі ескалації, а Блінкен поклав відповідальність на Росію.