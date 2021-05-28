У Раді поки нема остаточного варіанту законопроєкту про деолігархізацію, – Разумков

Президент Володимир Зеленський анонсував законопроєкт, що зменшить вплив олігархів. За словами спікера Дмитра Разумкова, остаточного варіанту документа у парламенті поки нема, над ним ще працюють.
Про це голова Верховної Ради розповів в ефірі "Радіо НВ". Документ готується в Офісі Президента.
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До роботи над документом залучили Мін'юст
До процесу також залучено Міністерство юстиції. Кінцевого варіанту законопроєкту в стінах парламенту немає,
– сказав Разумков.
Спікер додав, що олігархізація – проблема, з якою потрібно боротись. Але при цьому законодавчі ініціативи повинні передбачити єдині правила на всіх.
"Не можна, щоб закони стосувалися окремої категорії людей. Закони пишуться для всіх громадян. І всі повинні їх дотримуватися", – зазначив спікер.
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Зеленський анонсував законопроєкт після засідання РНБО
Про те, що в країні буде закон для боротьби з впливом олігархів, президент Володимир Зеленський повідомив після засідання Ради нацбезпеки і оборони України. До роботи над документом мали долучити Офіс Президента та Антимонопольний комітет України.