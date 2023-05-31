Вранці окупанти атакували транспортне підприємство біля Павлограда: поранено 8-річну дитину

Російські загарбники продовжують тероризувати мирне населення України. Зранку вони атакували транспортне підприємство поблизу Павлограда, що на Дніпропетровщині. Відомо про поранення дитини.

За наявними даними, вибух пролунав у Межиріцькій громаді Павлоградського району. За даними місцевої влади, мішенню ворога стало транспортне підприємство.

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Поранень зазнав хлопчик

Легкого поранення зазнав 8-річний хлопчик. Лікуватиметься вдома. Є руйнування. Інформація уточнюється,

– зазначив глава ОВА Сергій Лисак.

Уточнив інформацію глава Дніпропетровської облради Микола Лукашук. Він зазначив, що у хлопчика порізи руки.

Наслідки атаки Межиріцької громади зранку 31 травня / Фото з телеграма Лисака і Лукашука

Що стосується пошкоджень, то їх зазнали вікна та двері у двоповерхівці, приватному будинку. Також понівечені гаражі внаслідок атаки. Відомо, що спалахнула пожежа, але її вже встигли ліквідувати.

Зауважимо, що о 05:21 повітряна тривога лунала у Дніпропетровській області. Уже о 06:00 були відбої. А вже о 06:01 повідомляли про загрозу артобстрілу у Нікополі та Марганці. Через кілька хвилин знову були відбої.

Микола Лукашук також зауважив, що пізно ввечері 30 травня росіяни атакували дронами-камікадзе Марганецьку громаду, що на Нікопольщині. На щастя, минулося без постраждалих. Досі ведеться обстеження території обстрілу.

Нагадаємо, що кількома днями раніше росіяни атакували медичний заклад у Дніпрі. Тоді споруда зазнала серйозних руйнувань. На жаль, не минулося без жертв і постраждалих.

Чим атакували Дніпро 26 травня

За даними Генштабу, росіяни відкрили вогонь по Дніпру двічі. Спочатку вороги вдарили 7 ракетами типу С-300/С-400. Вдруге окупанти вдарили по медичному закладу, використавши для цього "Іскандер".

В ударі по медичному закладу відразу ж звинуватили блогерку. Остання збирала гроші на наших захисників і вказала назву закладу. Мовляв, так вона коригувала вогонь. Але військовий експерт Роман Світан переконаний, що вона тут ні до чого. Він нагадав, що в Україні продовжують діяти агенти Кремля. І їх досить багато, щоб передавати дані ворогові.