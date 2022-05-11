Вразили понад 90 цілей: у ЗСУ відзвітували про втрати ворога на Півдні за добу

За минулу добу, 10 травня, українські ракетно-артилерійські підрозділи, авіація Повітряних сил та Сухопутних військ вразили більш ніж 90 ворожих цілей.

Загалом вчорашній день на Півдні України був досить плідним для наших ЗСУ. Зокрема українським захисникам вдалося знищити ворожі гаубиці.

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Також на Херсонщині ворог двічі намагався вести розвідку за допомогою безпілотних літальних апаратів типу !Орлан-10". Обидві цілі влучно успішно знищили наші захисники.

Загальні втрати окупантів на Півдні за 10 травня:

79 живої сили росіян;

12 одиниць техніки, серед яких, окрім БПЛА, ще й гаубиці, автомобільна та броньована техніка.

У повідомлення зазначається, що сили оборони півдня готові до протидії. Кордони України укріплені.

Сили охорони та оборони півдня України продовжують виконання завдань за призначенням, ефективно протидіють викликам та загрозам,

– додали в оперативному командуванні "Південь".

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