Чи вручають повістку на ВЛК усім, хто оновив дані в ТЦК: відповідь Генштабу

Усі військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років зобов'язані оновлювати свої дані в ТЦК. 18 травня набере чинності новий закон про мобілізацію, згідно з яким чоловіки матимуть 60 днів на оновлення особистої інформації.

Чимало чоловіків бояться оновлювати дані, оскільки вважають, що в ТЦК відразу вручать повістку. Представник Генштабу ЗСУ, полковник Юрій Глущенко в інтерв'ю розповів, чи дійсно це так.

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Чи вручать повістку на ВЛК після оновлення даних

Глущенко пояснив, що думка про те, що в ТЦК відразу вручать повістку на проходження військово-лікарської комісії, є хибною. Спочатку військовозобов'язаний має оновити дані про себе, а вже потім – у ТЦК ухвалюють рішення, чи видавати повістку.

Таке завдання не стоїть. Таке рішення приймає ТЦК, виходячи з оновленої інформації, наявності тих завдань, які перед ним стоять,

– наголосив представник Генштабу ЗСУ.

Він також додав, що ті військовозобов'язані, які оновлюватимуть дані через електронний кабінет, повинні будуть пройти ВЛК тільки у тому випадку, якщо їх запросять представники ТЦК. Однак для цього вони повинні вручити повістку.

Біля ТЦК утворюються черги