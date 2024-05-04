Чи вручають повістку на ВЛК усім, хто оновив дані в ТЦК: відповідь Генштабу
Джерело:New Voice
Усі військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років зобов'язані оновлювати свої дані в ТЦК. 18 травня набере чинності новий закон про мобілізацію, згідно з яким чоловіки матимуть 60 днів на оновлення особистої інформації.
Чимало чоловіків бояться оновлювати дані, оскільки вважають, що в ТЦК відразу вручать повістку. Представник Генштабу ЗСУ, полковник Юрій Глущенко в інтерв'ю розповів, чи дійсно це так.
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Чи вручать повістку на ВЛК після оновлення даних
Глущенко пояснив, що думка про те, що в ТЦК відразу вручать повістку на проходження військово-лікарської комісії, є хибною. Спочатку військовозобов'язаний має оновити дані про себе, а вже потім – у ТЦК ухвалюють рішення, чи видавати повістку.
Таке завдання не стоїть. Таке рішення приймає ТЦК, виходячи з оновленої інформації, наявності тих завдань, які перед ним стоять,
– наголосив представник Генштабу ЗСУ.
Він також додав, що ті військовозобов'язані, які оновлюватимуть дані через електронний кабінет, повинні будуть пройти ВЛК тільки у тому випадку, якщо їх запросять представники ТЦК. Однак для цього вони повинні вручити повістку.
Біля ТЦК утворюються черги
- У Києві почали утворюватися величезні черги, адже багато чоловіків хочуть оновити свої дані в ТЦК. Хоча новий закон ще не набрав чинності, однак черги вже утворилися чималі.
- У Сухопутних військах наголосили, що ТЦК працюють цілодобово. Окрім того, перед тим, як йти до військкомату, можна зателефонувати на гарячу лінію й поцікавитися, чи зможуть вони прийняти сьогодні.
- Однак величезні черги спостерігаються й далі. Тому у Міноборони анонсували, що запровадять електронну чергу до ТЦК. Кожен охочий, якому необхідно буде звернутися до військкомату, зможе уникнути довжелезних черг, попередньо ставши в електронну чергу.