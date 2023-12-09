Мобілізація буде складною, – Подоляк про повістки у тренажерних залах

Михайло Подоляк прокоментував те, що українцям вручили повістки у спортзалах. Радник Андрія Єрмака сказав, що держава готує нову програму щодо мобілізації.

Михайло Подоляк сказав у інтерв'ю одному з українських телеканалів, що держава має себе захищати. За його словами, буде більше актуальної інформації щодо участі в бойових діях, пише 24 Канал.

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Що сказав Подоляк про повістки у спортзалах

Радник глави Офісу Президента запевнив, що мобілізація буде складною, але необхідною.

Ви хочете жити у вільній державі, де ви можете поводити себе як ви хочете, і не хочете при цьому виступати на захист цих прав, які вам подобаються. Росія, коли сюди прийде, всі ці люди будуть виглядати трохи інакше: вони не будуть ходити собі спокійно по вулицях, не будуть себе поводити так, як ніби нічого не відбувається,

– заявив Михайло Подоляк.

Він уточнив, що наразі готується інша програма щодо того, як:

влада повинна говорити про мобілізацію і рекрутинг;

які функції має брати на себе держава;

як країна має працювати з людьми, які не зовсім розуміють, що таке війна та до чого вона, якщо не буде правильно фіналізована, зможе призвести.

Повістки в спортзалах: коротко

Ввечері 5 грудня 2023 року військові прийшли у спортзал в Ужгороді. Чоловікам, які займались спортом, та тренерам виписали повістки з вимогою прийти у військкомати для уточнення даних. Також працівники ТЦК та СП були в спортзалах в Мукачево та Хусті, а також в оздоровчо-рекреаційному комплексі Косино в Берегівському районі.

7 грудня ситуація повторилась у Дніпрі – щонайменше у ReGym та Fit'4'You військові у присутності поліції виписували повістки чоловікам призовного віку.

Вручили повістки й у спортзалах Львова та Києва. У телеграм-каналах писали, що у деяких залах людей випускали через чорний хід.

Що кажуть військові та фахівці

У Закарпатському ТЦК та СП прокоментували свої вчинки. Зокрема, там заявили, що чоловіки призовного віку, які свідомо уникають військової служби та займаються у спортивних залах або розважаються у відпочинкових комплексах, не є привілейованими порівняно з військовослужбовцями ЗСУ, які у непростих умовах тримають оборону.

Юрист Володимир Романчук розповів Суспільному, що з відео, яке було доступне в мережі, видно, що працівники ТЦК діють коректно. Адже вони перевіряють документи, видають виклики до ТЦК та повістки, дотримуючись чинного законодавства.

Перевірка документів є законною, якщо працівники Територіального центру комплектування здійснюють її разом з поліціянтами або за умови, що у них є наказ коменданта, де зазначено, що конкретно цей працівник, який звертається до вас, уповноважений перевіряти ваші документи. У такому випадку це жодним чином не порушує закону,

– заявив фахівець.

За його даними, це варто розглядати як перевірку документів з акцентом на актуалізацію інформації про військовозобов'язаних.