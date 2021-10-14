Все, час минув, – Бахматов про можливості Порошенка як політика
Джерело:24 канал
П'ятий президент України Петро Порошенка має гроші, канали та свою команду. В нього є все для того, аби зробити рішучий крок для реваншу.
Але шансів стати знову президентом він не має. Таку думку в ефірі авторської програми Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі висловив ексрадник мера Києва і творець та лідер ГО "Офіс трансформації" Максим Бахматов.
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За його словами, п'ятий очільник України – великий молодець. Все, що він зробив позитивне упродовж війни, зокрема згуртування людей – це чудово. Водночас можливості стати главою держави в нього більше немає.
Все, час минув,
– наголосив Бахматов.
Він пояснив, важливо зрозуміти, що у другому турі Порошенко програвав і Юлію Тимошенко, і Юрію Бойку.Нагадаємо! У першому турі президентських виборів 2019 року Порошенко набрав майже 16% голосів виборців. Водночас у другому – лише 24,5%.
"Оскільки він програвав "поверненню в минуле", то він (Порошенка – 24 канал) – "двічі минуле". Тоді був шанс, але він був змарнований, зруйнований самостійно", – сказав Бахматов.
Найголовніше, що зробив Зеленський, це поламав парадигму політичних конструкцій та образу. Його завдання – зламати старе і збудувати нове. Якщо він зможе впоратись хоча б із одним – буде чудово. Тоді отримають шанс молоді, перспективні люди, які раніше не мали шансу.
Порошенко в політиці: головне
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