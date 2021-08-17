Все, що з прикметником "темношкірий", я роблю першим в Україні, – Беленюк

Спортсмен та депутат Верховної Ради Жан Беленюк акцентував, що став першим темношкірим золотим медалістом в Україні. Крім того, він каже, що не проти стати міністром спорту.

Беленюк зазначив, що став першим темношкірим народним депутатом, а також медалістом.

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Я все, що з прикметником "темношкірий", часто роблю першим у нашій країні",

– зауважив спортсмен.

Беленюк готовий стати міністром спорту

Олімпійський призер зазначив, що якби перед ним поставили завдання стати міністром спорту, він би став. Беленюк зазначив, що "потягнув" би таку роботу. Він впевнений у своїх силах.

Останні новини про Беленюка

Спортсмен приніс Україні єдине "золото" на Олімпіаді-2020 у Токіо.

Після перемоги він станцював гопак на арені. Наприкінці танцю навіть тричі пригнув у шпагаті.

Олімпійський медаліст наразі не планує покидати спорт, але хоче зосередитись на політиці.

Нещодавно на Беленюка напали у Києві. Молодики-расисти намагались спровокувати з ним бійку. Але спортсмен заявив, що ніхто не змусить його поїхати з України.

Беленюк народився у Києві. Батько родом з Руанди, а мати – українка. За словами нардепа, батько помер у 2001 році, коли Беленюку було 10 років.