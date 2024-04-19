Із фестивалю у Сочі на "вибори" у Луганськ: як росіяни називали студентів з Африки "експертами"

У березні у російському Сочі проходив так званий Всесвітній фестиваль молоді. Виявилося, що під час його проведення до Луганська повезли невелику групу іноземців для налагодження "міжнародних відносин".

Неочевидна мета проведення такого "фестивалю молоді" для росіян – знайти та завербувати потенційних іноземних агентів впливу, які озвучуватимуть проросійські наративи в світі. Поки частина іноземців була у Сочі, невелику групку громадян інших країн розважало "Міністерство молоді ЛНР".

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Екскурсії у Луганську

Під час проведення Всесвітнього фестивалю молоді група іноземців у Луганську пройшлися маршем головними вулицями окупованого міста, а також поклала квіти до пам’ятника радянським солдатам і бійцям незаконних збройних формувань, які воювали проти України. Окрім цього, юнакам та дівчатам пропонували послухати пропагандистську екскурсію, подивитися концерт та зустрітися з так званою "владою".

Варто виділити і пресконференцію, на якій іноземців показали у зовсім іншому амплуа. Трьох учасників фестивалю молоді "ознайомили з підготовкою до президентських виборів". Проте окупаційне видання у сюжеті називало громадян країн Африки "міжнародними експертами". Цим самим вони зробили свій маленький внесок в імітацію виборів.

Студентів з Африки у Луганську показали як "міжнародних експертів" / КibOrg

Також росіяни та іноземці у "луганській частині фестивалю" заявили про об'єднання деяких вишів. Наприклад, Донбаський державний технічний університет в окупованому Алчевську матиме "філії у країнах Африки". Фейковий ректор навчального закладу заявив про це, відповідаючи на питання студента з Намібії, якого росіяни також назвали "міжнародним експертом".

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