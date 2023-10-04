Розслідування справи Князєва завершено: що загрожує ексголові Верховного суду

Слідчі НАБУ та САП завершили досудове розслідування у справі колишнього голови Верховного суду Всеволода Князєва. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Колишнього голову Верховного суду спіймали "на гарячому" 15 травня 2023 року. Дії Всеволода Князєва кваліфікують за статтею 368 Кримінального кодексу.

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Що встановило слідство

Слідчі НАБУ та САП повідомили про завершення досудового розслідування у справі хабарника Князєва. Наразі усі матеріали слідства відкрито для ознайомлення, після чого справу передадуть до суду.

Так, корупція Князєва кваліфікована за статтею 368 Кримінального кодексу – "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою в особливо великому розмірі". Тим часом спільнику ексголови Верховного суду Олегу Горецькому інкримінують пособництво у наданні хабаря та шахрайство.

Таким чином, Князєву загрожує до 12 років позбавлення волі, Горецькому – до 10 років.

Під час розслідування встановили, що справа тягнеться ще з 2002 року. Тоді український бізнесмен Костянтин Жеваго придбав 40,19% акцій гірничо-збагачувального комбінату Ferrexpo. У 2020 році колишні акціонери звернулися до суду з позовом, аби договір купівлі-продажу визнали недійсним, а акції – повернули. Проте суд відмовив у цій справі. Тоді у 2022 році апеляційний суд переглянув справу та визнав недійсним договір купівлі-продажу акцій.

Тоді олігарх почав шукати шляхи, аби не втратити акції. У березні 2023 року він вступив у змову з адвокатом Горецьким, який мав зв'язки з Князєвим. Протягом 2 місяців, березня – квітня, Жеваго передав адвокату 2,7 мільйона доларів. Після цього хабаря Верховний суд ухвалив рішення на користь бізнесмена й повернув йому акції.

Справа Князєва: коротко