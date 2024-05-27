З Князєва зняли електронний браслет, бо у нього "по 6 годин немає світла"

ВАКС 27 травня продовжив строки дії обов’язків ексголові Верховного суду Всеволоду Князєву. Проте судді звільнили його від вимоги постійно носити електронний браслет.

Князєв апелював до того, що в нього вдома по 6 годин немає світла. Однак інші обмежувальні заходи лишаються незмінними.

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З Князєва зняли браслет

Вищий антикорупційний суд України вирішив звільнити Всеволода Князєва від обов'язків носити електронний браслет. Ексголова Верховного суду заявив, що в нього за його місцем проживання по шість годин немає світла та зв’язку, що робить браслет неефективним.

Окрім цього, Князєв заявив, що браслет впливає на його здоров'я – він нібито має алергію.

Однак колегія продовжила дію обмежувальних заходів, таких як обов'язок прибувати до прокурора суду за першою вимогою, не вилучатись за межі України, утримуватись від спілкування зі свідками, здати паспорти для виїзду за кордон.

Прокурор в судовому засіданні переконував, що заходи потрібно продовжити, оскільки Князєв може переховуватись від суду та незаконно впливати на свідків. Однак сторона захисту посилалася на відсутність жодних доказів, які б підтверджували наявність ризиків.

Справа Князєва