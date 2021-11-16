Вшанував військових: в Україну приїхав держсек з оборони Британії

В Україну з робочим візитом прибула делегація Міністерства оборони Великої Британії. Зокрема, приїхав держсекретар із питань оборони Бен Воллес.

З представником Міноборони Британії зустрівся Олексій Резніков – міністр оборони України. Високопосадовців Резніков зустрів на території міністерства.

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Воллес разом із Резніковим поклав квіти

Іноземна делегація та представники українського оборонного відомства під час зустрічі вшанували пам'ять українських воїнів. Мовиться про військових, які віддали життя за незалежність України під час російсько-української війни.

Резніков і Воллес поклали квіти до Стели з Дзвоном Пам'яті. Деталей та очікувань від зустрічі відомство не називає.

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У Міноборони заявили, що західні партнери попередили Україну про можливу ескалацію збройного конфлікту Росією. Це може відбутися навіть узимку 2021 року.

Резніков звернувся до українців, які планують заробляти гроші на допомозі у перетині кордону незаконними мігрантами. Глава Міноборони запевнив, що за це вони "відповідатимуть серйозно".

Глава Міноборони заявив, що важливим завданням для нього є розвиток військово-морських спроможностей Бердянська. Мовиться про посилення флоту новими кораблями та катерами.

Біля споруди Зали пам'яті захисникам України облаштовано плац для проведення урочистих церемоніальних заходів та знак, де вмонтовано осколки снарядів. Щоденний поминальний ритуал здійснюється ударами дзвону, залежно від кількості загиблих у день.