Всі "пташки" долетіли: атака дронів на Москву є спецоперацією ГУР, – ЗМІ
Джерело:"РБК-Україна"
Уночі 24 липня столицю Росії атакували безпілотники. За нічною атакою на Москву, ймовірно, стоїть ГУР МО.
Українські ЗМІ з посилання на джерела у спецслужбах інформують, що нічна атака безпілотників на Москву була спецоперацією Головного управління розвідки Міноборони України.
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Усі дрони долетіли до Москви
Що більше, джерела журналістів натякнули на те, що "всі пташки долетіли до Москви".
Співрозмовник "Української правди" в секторі безпеки та оборони теж підтвердив, що атака на Москву була спецоперацією ГУР МО.
"Кооперація волонтерів та структури дає добрі результати, далі буде", – сказало джерело. Джерела УП також підтвердили, що всі запущені розвідкою дрони досягли Москви.
Однак джерела українських ЗМІ не уточнюють, яка кількість "пташок" атакувала російську столицю.
У Москві вночі лунали вибухи: що відомо про атаку дронів
- Близько 4 години ночі в Росії почали повідомляти про звуки вибухів у Москві. Дрони атакували військову частину, розташовану у Москві. Також безпілотник прилетів поблизу будівлі міноборони Росії.
- Російські пропагандисти підтвердили влучання у військову казарму, проте згодом ця інформація раптом зникла.
- Журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв повідомив, що в місці, яке атакували дрони, розташований військовий університет міноборони й кілька цілком секретних об'єктів ГРУ, включно з керівництвом їхньої програми нелегалів.
- Вибухи в Москві пролунали після того, як Володимир Зеленський анонсував відповідь на криваві атаки Росії на цивільних в Одесі. Російське міноборони і пропагандисти вже бідкаються про якийсь "теракт" у Москві, хоча днем раніше раділи обстрілам мирних людей в Одесі. Окупанти вночі 23 липня масовано обстріляли центр Одеси.
- Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров вже анонсував нові удари по окупантах. Федоров підкреслив, що РЕБ та ППО все менш здатні захищати небо окупантів.
- Водночас самі росіяни фантазують, що нібито зуміли ліквідувати всі дрони. Відтак, саме російські військові відповідальні за вибухи в Москві, зокрема, в бізнес-центрі.