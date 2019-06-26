Всі дивні судові рішення зовсім не дивні, – Садовий про провал судової реформи

Лідер партії "Об'єднання "Самопоміч" Андрій Садовий переконаний, що судова реформа, за яку депутати голосували у 2017 році, насправді реформа фейкова. І нині вона довела всю свою неефективність.

"Оці всі дивні судові рішення зовсім не дивні. Це прямий наслідок фейкової "судової реформи". "Самопоміч" голосувала проти цієї підробки, яку нам впарювали у 2017", – написав Садовий у своєму Telegram-каналі.

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Він нагадав, як голосували за судову реформу.



Хто підтримав судову реформу

Очевидно, таким чином політик відреагував на рішення Окружного адмінсуду Києва, який 25 червня скасував перейменування проспектів Бандери та Шухевича в столиці. Щоправда, поки не буде розглянута апеляція, це рішення в силу не вступить і повернення старих назв – проспект Ватутіна і проспект Московський – вживати не будуть.

У "Самопомочі" обурені рішенням суду і вважають, що такі кроки відкидають Україну назад у розвитку.

"Це не збіг обставин. Це наслідки так званої судової реформи, реформи правоохоронної системи. Коли жоден з організаторів тих, хто кликав "русскую весну" у Харків в 14-15 роках, так і не притягнутий відповідальності. Це наслідки нашої спільної толерантності. В них до нас жодних сентиментів. Все доведеться починати спочатку. Не може бути компромісу з людьми, що ненавидять все українське. Не можуть такі люди перебувати на посадах. Все буде як в 14-му році: або ми, або вони", – наголосили у політсилі.