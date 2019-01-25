Всі знають, та нічого не роблять: як на Харківщині нахабно розкрадають десятки гектарів лісу

Харківська область за рік продає приблизно стільки ж дерева, як і Львівська – цілком офіційно. Хоча на заході України досить багато великих лісових масивів, а на сході здебільшого степ, а всі ліси – штучні. Нещодавно журналісти Центру розслідувань отримали лист, який змусив детальніше зазирнути та вияснити, що ж коїться у харківському лісництві.

Інформатор захотів залишитися анонімним, як і автор листа. Він довго й детально розповідав про лісництва, які завжди вели суцільні рубки на свої територіях.

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Але якщо раніше йшлося про п'ять гектарів на рік, то впродовж останніх років вирізали вже понад 300. Покинуте старе лісництво поблизу села Козіївка ліквідували декілька років тому й об'єднали із сусіднім. Поруч з ним стоїть тентована фура, а біля неї – лісовоз, який готовий розпочати відвантаження лісу.



Журналісти зустріли перший лісовоз вже на під'їзді до Козіївки

Представник місцевого "Гутянського лісгоспу" теж на місці, проте прокоментувати ситуацію він не зміг: втікав від журналістів із телефоном в руках, йому начебто терміново треба було доповісти про надзвичайну ситуацію на ділянці.

За правилами, кожне зрубане дерево має отримати бірку до кінця робочого дня. Проте добре видно, що на узбіччі – приблизно сотні кубів дуба, а деякі дерева лежать там без бірок вже понад тиждень.



100-літній дуб зрізали наче у рамках санітарної рубки, та належної позначки немає

Після телефонної розмови з керівництвом, до працівника лісгоспу прийшло осяяння: він вже точно знав, що рубка офіційна й пообіцяв, що скоро приїдуть майстри та все промаркують.

Згодом до лісництва прибув керівник відділу державного підприємства "Гутянський лісгосп" Костянтин Лещенко. Він запевнив, що ліс ріжуть законно – проходить планова санітарна рубка.

Ми не можемо визначити, скільки гектарів вирубуємо за рік. Площа суцільної рубки може бути різною. Ну, це приблизно 62-70 гектарів,

– зазначив Лещенко.

Проте ці цифри не збігаються з вказаними у документі від Харківського обласного управління лісового та мисливського господарства: там значиться лише 25 гектарів. У відповідь на такий факт очільник "Гутянського лісгоспу" переконував, що в області мали на увазі дані лише про шість місяців.

Суцільна рубка – набагато гірша, ніж санітарна. Якщо ж подивитися на ліси Краснокутського району із супутника, видно десятки гектарів вирізаного лісу. Зовні він виглядає, як цілий, а всередині – давно гуляє вітер.



Вид на ліси Краснокутського району із супутника

За два тижні там нарізали не менше, ніж 300 кубів деревини. Мінімальна ринкова вартість такої кількості дубу – 1 мільйон гривень. Лісники переконують: не мають ніякого стосунку до тої вирубки, оскільки вона відбувається на території сільської ради. Проте це – неправда. На кадастровій карті видно, що межі сільської ради закінчуються на узліссі, тобто нелегали ріжуть державний ліс.

У лісовому бізнесі крутяться шалені гроші. Лише один "Гутянський лісгосп" офіційно має ліміт річної вирубки у 16,5 тисяч кубів. Рубають, здебільшого, дуби. Ринкова вартість такої деревини становить 50 мільйонів гривень на рік. Лише у Харківській області таких лісгоспів понад 10, тож в масштабах же країни йдеться про мільярдні потоки.

Які сумнівні заходи застосовують правоохоронні органи – дивіться у програмі.