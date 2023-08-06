Дивне рішення для радянських часів, – Верещук звернула увагу на особливість "Батьківщини-Мати"

На монументі "Батьківщина-Мати" 6 серпня встановили український тризуб замість герба Радянського Союзу. Водночас міністерка з питань реінтеграції Ірина Верещук звернула увагу на особливість цієї скульптури.

Вона відмітила, що ця особливість є "доволі дивною". Вона також зазначила, що не розуміє, як таку ідею просунули у часи СРСР.

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Верещук звернула на особливість "Батьківщини-Мати"

Міністерка з питань реінтеграції зауважила, що раніше вона ніколи не помічала особливості цього монумента. Зокрема, вона пояснила, що "Батьківщина-Мати" звертає свій меч і щит на Схід, тобто у бік Росії.

Не знаю в чому була ідея – для радянських часів, м'яко кажучи, дивне рішення,

– сказала вона.



Верещук помітила особливість монумента "Батьківщина-Мати" / Фото з телеграм-каналу Ірини Верещук

Водночас Верещук наголосила, що наразі, вже зі встановленим тризубом нашої держави, все виглядає "саме так, як треба". Міністерка зазначила, що долю все ж не обманеш.

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