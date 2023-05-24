Лукашенко не має впливу на свою армію, – у BYPOL сказали, чи вступить Білорусь у війну

Останні місяці не вщухають розмови про те, що Білорусь може приєднатися до Росії і почати воювати проти України. Однак підготовка до цього вже давно триває.

Про це 24 Каналу розповів засновник ініціативи колишніх білоруських правоохоронців BYPOL Олександр Азаров. Він наголосив, що створений спільний штаб та угруповання Росії та Білорусі. Але керують їм та віддають накази – росіяни.

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Білоруси не хочуть воювати з Україною

Саме тому Алєксандр Лукашенко не має впливу на білоруську армію. І якщо Владіміру Путіну буде потрібно, він віддасть наказ і білоруси підуть воювати в Україну.

Поки що це Путіну найімовірніше не потрібно, тому це не відбувається,

– припустив опозиціонер.

Проте існує ще один чинник, який гальмує вступ Білорусі у війну в Україні. Адже білоруська армія є дуже слабко підготовленою.

До того ж білоруси не хочуть воювати з Україною. Вони не бачать в українцях ворогів. Тому й Путін не квапиться віддавати такого наказу, бо невідомо, як білоруси будуть себе поводити.

Білоруси підуть на війну, якщо буде наказ. Але що вони будуть робити – це велике питання,

– зауважив Азаров.

Саме тому Путін зараз намагається "вичавити" з Лукашенко все, що можна: боєприпаси, спорядження, навчання військових тощо. І поки що йому цього достатньо.

"Однак коли російська армія буде на межі краху, він може віддати наказ, і втягнути Білорусь у війну. І це може стати катастрофою як для Лукашенка, так і для Путіна", – наголосив він.

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Лукашенко створює міф

Важливо розуміти, що Лукашенко теж є причетним до створення умов для виникнення цієї війни. Азаров впевнений, що саме білоруський диктатор був ініціатором та розробником війни разом з Путіним.

Лукашенко ще в 1996 році був також ініціатором створення Союзної держави Росії та Білорусі. Він є прихильником відновлення Радянського Союзу, і за його задумом, до нового утворення повинна була увійти ще Україна,

– зазначив засновник BYPOL.

І зараз вони з Путіним задумали приєднати до цього союзу Україну, знищивши її незалежність.

За допомогою пропаганди Лукашенко створює міф, що він нібито не хоче вступати у війну. Путін його змушує, а він буцімто чинить опір. А насправді він хоче воювати. Однак розуміє, що білоруська армія ще не готова.

Не дарма під час останніх льотних навчань в Білорусі, які відбулися 2 місяці назад, білоруські льотчики навчались завдавати удари по території противника, руйнувати оборонні укріплення та рятувати збитих льотчиків.

"Раніше такого не було. Вони лише навчились патрулювати кордони та відбивати напади. А зараз вони разом з росіянами навчались нападати – на Україну", – впевнений Олександр Азаров.

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