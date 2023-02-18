Умова вступу у війну: політтехнолог помітив цікаву деталь у заяві Лукашенка

Алєксандр Лукашенко готовий допомагати Владіміру Путіну у війні проти України, бо йому треба російські гроші. Однак офіційний вступ Білорусі у війну можливий лише за однієї умови.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. На його думку, Лукашенко й цього разу поїхав до Росії за грошима, бо в Білорусі величезна "бюджетна криза".

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Окрім того, напередодні візиту до російського диктатора Лукашенко спеціально публічно озвучив позицію щодо вступу білоруських військових у війну проти України.

На пресконференції перед поїздкою Лукашенко прямо окреслив публічну позицію, що білоруська армія вступить у війну лише в одному випадку – якщо українська армія нападе на його людей,

– сказав Шейтельман.

На його думку, самопроголошений президент Білорусі спеціально вжив таке формулювання. Тобто навіть якщо Україна почала б обстрілювати російських військових та їхні бази на території Білорусі, то Лукашенко все одно не вступить у війну.

"Не можна сказати, що Лукашенко втратив якийсь ступінь незалежності. Все що можна було, він втратив давно, але останнє не віддає", – підсумував політтехнолог.

Шейтельман про вступ Білорусі у війну: дивіться відео

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