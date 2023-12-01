Це буде непросто, – політолог припустив, коли Україні дадуть "зелене світло" до членства в ЄС

Керівництво Європарламенту підтримало початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Однак буде непросто переконати всі країни ЄС ухвалити таке саме рішення.

Політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко сказав 24 Каналу, що навряд чи перемовний процес стартує під час саміту ЄС 14–15 грудня. Це очевидно з огляду на те, що тепер лунає в публічному просторі.

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"Переконати всі країни Європейського Союзу у відкритті перемовного процесу для повноцінного членства України в ЄС – це дуже серйозний процес, оскільки там є право консенсусу. Рішення мають ухвалити абсолютно всі країни ЄС", – пояснив Буряченко.

За його словами, Угорщина може бути не найбільшою проблемою України на євроінтеграційному шляху. Що ближче Київ буде до реального членства, то більше його економічні інтереси перетинатимуться з іншими країнами ЄС. Трансформаційний процес української економіки може бути не лише тривалим, а й болісним.

Надія є

Єврокомісія ще 8 листопада рекомендувала почати переговори про вступ України в ЄС, але з деякими умовами. У звіті зазначено, що Київ може отримати переговорний мандат

Попри все, рішення Європарламенту про початок переговорів щодо вступу України в ЄС – це ще один максимально позитивний маркер на нашому євроінтеграційному шляху.

Такі рішення показують налаштованість на результат усередині ЄС. Це також свідчить про найголовніше – наявність політичної волі,

– наголосив Буряченко.

Водночас українське суспільство має абсолютну єдність щодо членства в ЄС, завдяки чому наша країна прямує цим шляхом просто рекордними темпами.

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