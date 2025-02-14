Очільник Пентагону допустив передачу Україні ядерної зброї, але за певної умови
- Глава Пентагону заявив, що надання Україні ядерної зброї залежить від рішення Дональда Трампа.
- Очільник Пентагону та Дональд Трамп вважають, що звільнення всієї окупованої території України є нереалістичною метою, так само як і вступ України в НАТО.
Під час "Рамштайну" 12 лютого глава Пентагону заявив про те, що вступ України в НАТО є нереалістичним. Піт Гегсет прокоментував ідею передачі Києву ядерної зброї.
Раніше президент Зеленський заявляв, що альтернативою членства України в НАТО може стати лише її максимальне озброєння, включно з ядерною зброєю. У Пентагоні відповіли, що про це думають, передає 24 Канал із посиланням на Breitbart News.
Дивіться також Риторика Трампа шокувала: лідер США не відповів на вкрай важливе питання щодо України
Чи може Вашингтон передати Україні ядерку
У коментарі виданню Піт Гегсет не виключив надання Україні ядерної зброї. Міністр оборони підкреслив, що це залежить від рішення Дональда Трампа.
Я тут не для того, щоб оголошувати щось відкрите або нерозглянуте. Це не моя робота. Це робота президента. Він лідер, він майстер переговорів і укладач угод,
– сказав чиновник.
Він пояснив, що його завдання полягає у тому, щоб допомогти встановити певні умови, які могли б зробити мирну угоду більш імовірною.
Нагадаємо, що Гегсет також зауважив, що "звільнення всієї окупованої Росією території України "є нереальною метою". Такої ж думки дотримується і сам Дональд Трамп. Він в останній із заяв допустив, що Україна може повернути деякі окуповані території, але не кордони 2014 року.
Крім того, президент США теж не бачить майбутнього України в НАТО. Він пояснив це позицією Росії.