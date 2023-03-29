Посол Росії відкрито погрожував зробити Швецію "законною ціллю": як відреагував Стокгольм

У Росії заявили, що Швеція стане законною військовою ціллю, якщо вступить до НАТО. В МЗС країни прокоментували ці погрози.

У відомстві заявили, що викличуть посла Росії, щоб поскаржитися на "спробу втручання" у процес подачі Швецією заявки на вступ до НАТО.

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Посол погрожував Швеції через вступ у НАТО

Стокгольм прагне членства в НАТО разом з Фінляндією. Швеція сподівається завершити процес ще цього року.

Російський посол висловив свою позицію, заявивши на сайті посольства, що вступ до НАТО зробив скандинавські країни "законною мішенню для російських заходів у відповідь, зокрема військового характеру".

За словами речника шведського МЗС, тепер його викличуть у відомство. Міністр закордонних справ Швеції назвав ці висловлювання "очевидною спробою втручання".

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Вступ Швеції та Фінляндії до НАТО