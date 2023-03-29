Посол Росії відкрито погрожував зробити Швецію "законною ціллю": як відреагував Стокгольм
Джерело:Sky News
У Росії заявили, що Швеція стане законною військовою ціллю, якщо вступить до НАТО. В МЗС країни прокоментували ці погрози.
У відомстві заявили, що викличуть посла Росії, щоб поскаржитися на "спробу втручання" у процес подачі Швецією заявки на вступ до НАТО.
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Посол погрожував Швеції через вступ у НАТО
Стокгольм прагне членства в НАТО разом з Фінляндією. Швеція сподівається завершити процес ще цього року.
Російський посол висловив свою позицію, заявивши на сайті посольства, що вступ до НАТО зробив скандинавські країни "законною мішенню для російських заходів у відповідь, зокрема військового характеру".
За словами речника шведського МЗС, тепер його викличуть у відомство. Міністр закордонних справ Швеції назвав ці висловлювання "очевидною спробою втручання".
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Вступ Швеції та Фінляндії до НАТО
- Фінляндія та Швеція можуть вступити до НАТО вже у червні цього року. Генсек Альянсу заявляє, що країни виконали свої зобов’язання, тому потрібен час завершити процес ратифікації.
- Очікується, що країни формально приєднаються до НАТО під час саміту, який відбудеться 11 липня у Вільнюсі.
- Зазначимо, що Туреччина та Угорщина – останні дві держави НАТО, які досі не схвалили вступ Фінляндії та Швеції.