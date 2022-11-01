Швеція і Фінляндія не проти розміщення в себе ядерної зброї після вступу в НАТО

Фінляндія та Швеція підтвердили, що не планують відмовлятись від розміщення ядерної зброї у разі приєднання до НАТО.

За інформацією видання, Фінляндія та Швеція підтвердили, що не відмовлятимуться розміщувати бази Північноатлантичного Альянсу та ядерну зброю у своїх країнах після вступу до НАТО.

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Для вступу в НАТО не повинно бути "жодних передумов"

В Гельсінкі відбулась пресконференція прем'єр-міністерки Фінляндії Санни Марін. Журналісти запитали, чи дозволить Фінляндія мати ядерну зброю на своїй території у мирний час та чи спробує відмовитися від такого кроку в майбутньому.

Марін відповіла, що її країна не хоче "зачиняти будь-які двері" та що не повинно бути "ніяких попередніх умов" для членства в НАТО.

Вона додала, що у Фінляндії це питання активно не обговорюється, оскільки вони очікують на ратифікацію їхнього членства Туреччиною та Угорщиною. Її думку підтримав прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, який заявив, що "Фінляндія та Швеція діють дуже спільно в цих питаннях і мають однакову формалізацію".

Фінляндія і Швеція повинні зробити абсолютно однакові висновки і прийняти всі можливості НАТО,

– сказав Крістерссон.

Крім того, глава Збройних Сил Швеції Мікаель Байден порекомендував країні на початковому етапі утриматися від будь-яких застережень щодо співпраці у сфері ядерної зброї, адже це "створює перешкоди і тертя".

Вступ Швеції і Фінляндії в НАТО: що відомо

У травні Фінляндія разом зі Швецією подала заявку на вступ до Північноатлантичного Альянсу. До слова, раніше країни не планували вступати до НАТО, але змінили свою думку після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Раніше повідомляли, що 3 країни не ратифікували вступ. Мовилось про Туреччину, Угорщину та Словаччину. Тепер їх 2.

Міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен заявив, що країна планує збільшити кількість військових НАТО на своїй території. За його словами, Фінляндія вивчатиме різні варіанти перебування НАТО на її території.

У США заявили, що вступ Фінляндії та Швеції до НАТО поставить Росію у важке військове становище. Узбережжя Балтійського моря оточать країни – члени НАТО.

Якщо протокол про вступ Фінляндія до НАТО ратифікують, країна дозволить Альянсу розмістити ядерну зброю на кордоні з Росією. Ще у липні міністр оборони та міністр закордонних справ пообіцяли, що "обмежень або національних застережень" не буде.

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