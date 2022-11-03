Туреччина навряд чи підпише заявку Швеції на вступ до НАТО цього року

Туреччина та Угорщина залишаються єдиними двома союзниками НАТО, які ще не підписали заявку на членство Фінляндії та Швеції. Ці країни подали заявку після вторгнення Росії в Україну.

За інформацією видання, Туреччина навряд чи підпише заявку Швеції на членство в НАТО до кінця року. Крім того, шанси, що це станеться наступного року також невеликі.

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Чому Туреччина не хоче підписувати заявку

Як зазначають, Швеція не зробила достатньо, щоб задовольнити вимоги Туреччини. За словами офіційних осіб, причиною є також те, що порядок денний турецького парламенту на решту року вже заповнений.

Попри це Туреччина задоволена співпрацею Фінляндії, яка також подала заявку на приєднання до альянсу. Але у Туреччині заявляють, що підписуватимуть обидві заявки одночасно.

Що вимагає Туреччина

Туреччина не задоволена обіцянками Швеції врегулювати питання з курдськими сепаратистами і навряд зніме свої заперечення щодо заявки країни на вступ до НАТО, якщо не буде більш рішучих кроків.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що відвідає Туреччину, щоб переконатися, що всі 30 союзників якомога швидше ратифікують приєднання Фінляндії та Швеції. Під час свого візиту Столтенберг зустрінеться з Ердоганом, міністром закордонних справ Мевлютом Чавушоглу та міністром оборони Хулусі Акаром, а також іншими високопосадовцями.

Що обіцяють у Швеції

Як зазначають, новий прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон наступного тижня відвідає Туреччину. Крістерссон неодноразово заявляв, що його країна дотримуватиметься угоди з Туреччиною та співпрацюватиме у боротьбі з тероризмом. Лідери скандинавських країн неодноразово заявляли, що прагнуть разом увійти до альянсу.

Вступ Швеції і Фінляндії в НАТО: коротко

У травні Фінляндія разом зі Швецією подала заявку на вступ до Північноатлантичного Альянсу. Раніше повідомляли, що 3 країни не ратифікували вступ. Мовилось про Туреччину, Угорщину та Словаччину. Тепер їх 2.

У США заявили, що вступ Фінляндії та Швеції до НАТО поставить Росію у важке військове становище. Узбережжя Балтійського моря оточать країни – члени НАТО.

Міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен заявив, що країна планує збільшити кількість військових НАТО на своїй території. За його словами, Фінляндія вивчатиме різні варіанти перебування НАТО на її території.

Якщо протокол про вступ Фінляндія до НАТО ратифікують, країна дозволить Альянсу розмістити ядерну зброю на кордоні з Росією. Ще у липні міністр оборони та міністр закордонних справ пообіцяли, що "обмежень або національних застережень" не буде.

Фінляндія та Швеція підтвердили, що не відмовлятимуться розміщувати бази Північноатлантичного Альянсу та ядерну зброю у своїх країнах після вступу до НАТО.

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