За дві доби до саміту НАТО у Вільнюсі про запрошення для України не згадували, – Кулеба
Джерело:ICTV
Офіційне комюніке НАТО не містило згадок про запрошення України в НАТО. Проте завдяки роботі наших дипломатів усе змінилося.
Ще за 48 годин до початку саміту НАТО не було згадано про запрошення для України. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю, передає 24 Канал.
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Ми дуже різні аргументи наводили. І дискусії тривали місяці. Я вам хочу сказати, що станом на неділю, тобто за 48 годин до початку саміту, в тексті комюніке взагалі не мало б бути жодного згадування запрошення для України,
– зазначив Кулеба.
Що змінилося
Українські дипломати переломили ситуацію. Вони активно спілкувалися з партнерами, зокрема США та Німеччиною, наводили аргументи – і це спрацювало.
Нам вдалося їх "посунути". І вони погодилися, що слово "запрошення" може чи має бути в тексті. Але зрештою там воно з'явилося у тому формулюванні, яке ми бачимо,
– розказав міністр.
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Чому так сталося
Дмитро Кулеба вважає, що ключові партнери України бояться. Їх лякає швидкість, із якою наша країна може рухатися до вступу в Альянс, тож вони поводяться обережно.
Вони абсолютно згодні з тим, що Україна приїде до пункту призначення і буде членом НАТО. Ось немає жодних сумнівів у цьому. Але у них є страх, що якщо занадто швидко їхати, то можна потрапити в аварію. А вони цього хочуть уникнути. Вони хочуть безпечно дістатися до цієї точки, – підсумував він.
У чому суть
- Під час липневого саміту НАТО у Вільнюсі було ухвалено комюніке. В ньому йдеться про скасування ПДЧ для України, проте там не вказані ані терміни вступу до Альянсу, ані конкретні кроки, які пропонують нашій країні.
- Раніше посол Литви відзначав, що Україна не отримає запрошення до НАТО на саміті.
- А Джо Байден назвав умову, яку треба виконати, щоб Україна стала членом НАТО.