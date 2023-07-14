За дві доби до саміту НАТО у Вільнюсі про запрошення для України не згадували, – Кулеба

Офіційне комюніке НАТО не містило згадок про запрошення України в НАТО. Проте завдяки роботі наших дипломатів усе змінилося.

Ще за 48 годин до початку саміту НАТО не було згадано про запрошення для України. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю, передає 24 Канал.

Дивіться також Декларація G7 для України й потужний пакет військової допомоги: у Вільнюсі завершився саміт НАТО

Ми дуже різні аргументи наводили. І дискусії тривали місяці. Я вам хочу сказати, що станом на неділю, тобто за 48 годин до початку саміту, в тексті комюніке взагалі не мало б бути жодного згадування запрошення для України,

– зазначив Кулеба.

Що змінилося

Українські дипломати переломили ситуацію. Вони активно спілкувалися з партнерами, зокрема США та Німеччиною, наводили аргументи – і це спрацювало.

Нам вдалося їх "посунути". І вони погодилися, що слово "запрошення" може чи має бути в тексті. Але зрештою там воно з'явилося у тому формулюванні, яке ми бачимо,

– розказав міністр.

Формулювання комюніке саміту звучить так: "Ми зможемо надіслати Україні запрошення приєднатися до Альянсу, коли члени Альянсу погодяться і умови будуть виконані".

Дивіться також Чудові шанси вступити в 2024 році: чи натякають в НАТО на прискорення наступу ЗСУ

Чому так сталося

Дмитро Кулеба вважає, що ключові партнери України бояться. Їх лякає швидкість, із якою наша країна може рухатися до вступу в Альянс, тож вони поводяться обережно.

Вони абсолютно згодні з тим, що Україна приїде до пункту призначення і буде членом НАТО. Ось немає жодних сумнівів у цьому. Але у них є страх, що якщо занадто швидко їхати, то можна потрапити в аварію. А вони цього хочуть уникнути. Вони хочуть безпечно дістатися до цієї точки, – підсумував він.

У чому суть