Генсек НАТО назвав "питанням часу" членство України в Альянсі

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив свою думку щодо вступу України до Альянсу. За його словами, наша країна обов'язково стане членом блоку.

Столтенберг також розповів, що члени Альянсу підтримують майбутнє України у НАТО. Попри це генсек відмовився спрогнозувати, коли саме це станеться.

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Столтенберг висловився про членство України в НАТО

Єнс Столтенберг, говорячи про шлях до можливого членства України в НАТО, наголосив, що наша країна має право самостійно вирішувати до якої організації вступати, а до якої ні.

"Це рішення має ухвалювати не Москва, а Київ", – зазначив генсек.

Він запевнив, що всі союзники погоджуються з тим, що "двері НАТО для України лишаються відчиненими". Наразі ж головне завдання Альянсу є "забезпечення перемоги України як суверенної та незалежної держави".

Якщо Україна не переможе, то не буде що й обговорювати,

– підкреслив Столтенберг.

Крім цього, Столтенберг пояснив, що Альянс працює над тим, щоб "зробити українські Збройні Сили оперативно сумісними із силами НАТО". Надалі країни-члени хочуть також допомогти у "реформуванні та модернізації оборонних і безпекових інституцій України".

Що відомо про вступ України до НАТО

Віцепрем'єр-міністерка з євроінтеграції Ольга Стефанішина заявила, що наша країна має бути запрошеною до НАТО на саміті Альянсу у Вільнюсі. Зустріч має відбутися 11 – 12 липня.

Нещодавно Володимир Зеленський розповів, що наша держава не зможе стати членом НАТО під час війни. Однак він хоче отримати чіткий сигнал про те, що наша країна отримає членство після закінчення бойових дій.

Очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що рішення про членство України в НАТО залежить від 4 країн-членів Альянсу. Одна з них досить велика і важлива.

Нещодавно генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що наразі не існує такої можливості, аби приєднатися до НАТО без Статті 5: напад на 1 країну – напад на весь блок. Тобто, вступ України в Альянс можливий лише після перемоги нашої країни у війні та повернення всіх тимчасово окупованих територій.