Угорщина може жорстко ветувати переговори щодо вступу України до ЄС: Сіярто назвав єдину умову

Петер Сіярто назвав рішення Угорщини не брати участь у голосуванні щодо початку переговорів про членство України в Євросоюзі "найкращим". На його думку, у такий спосіб Будапешт звільнив себе від відповідальності та наслідків.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто відреагував на початок переговорів про вступ України до ЄС. Він заявив, що Євросоюз ухвалив "принципове" рішення щодо нашої держави, яке нібито не має "практичного значення".

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Сіярто пригрозив жорстким вето

Голова МЗС Угорщини заявив, що досі існують причини, через які Будапешт все ще не підтримує початок переговорів щодо вступу України до ЄС. Він дав зрозуміти, що Угорщина може ветувати переговорні процеси.

Якщо під час підготовки до справжніх переговорів Брюссель захоче нав’язати в реальні переговорні рамки невигідні для нас речі – ну тоді доведеться використовувати жорстке вето,

– заявив Сіярто.

Таким чином, Угорщина може заблокувати переговори, якщо вважатиме, що вони буцімто можуть завдати Будапешту "збитків".

Що кажуть експерти про відносини Угорщини та України