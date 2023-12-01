"Ми не проти, але ми незгодні": Орбан зробив заяву щодо перемовин про членство України в ЄС

Віктор Орбан вчергове зробив заяву про членство України в ЄС. Він проти цього та вважає, що питання не потрібно виносити на порядок денний.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пропонує відкласти питання про вступ України до Євросоюзу на порядок денний саміту у грудні. Він переконаний, що "ясно, що згоди серед країн не буде".

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Угорщина не має права вето

Орбан зазначив, що Угорщина буде блокувати рішення.

Ми не проти цих рішень, ми просто не згодні з іншими країнами-членами. Якщо ми згодні, то позиція ЄС є, якщо ні, то її немає,

– сказав Віктор Орбан.

Він також вважає, що переговори про вступ України до ЄС не відповідають інтересам Угорщини. Саме тому не повинні бути поставлені на порядок денний.

Орбан переконаний, що питання не можна поставити на порядок денний, адже воно вже обговорювалось та були досягнуті певні домовленості. Прем'єр-міністр Угорщини додав, що відповідна пропозиція не підготовлена. Отже, перемовини про вступ не потрібно розпочинати.

За його словами, є багато питань, на які ми не знаємо відповідей, адже Україна перебуває в стані війни, і її правова система працює інакше. Орбан заявив, що ЄС навіть не може порахувати чисельність населення та сказати, наскільки велика територія України, яку Євросоюз хоче включити до своїх лав, адже, за його словами, "частина її перебуває під воєнним контролем Росії".

Його турбує питання фінансування

Прем'єр-міністр Угорщини також приділив певну увагу й питанню фінансування. За його словами, неможливо знати, скільки коштів доведеться витратити на розвиток України.

Таким чином країни-члени ЄС можуть втратити ресурси,

– наголосив Віктор Орбан.

На думку прем'єр-міністра, Європейський Союз має спочатку встановити стратегічне партнерство з Україною, але це станеться "тільки через багато років". На його думку, це наблизить Україну до спільноти.

За словами Орбана, якщо ЄС все ще хоче фінансувати війну, ЄС має вирішити, де взяти на це гроші. Він наголосив на тому, що ЄС може подумати про створення фонду.

Заяви Орбана про Україну