Хабарі з Росії в Угорщину йдуть через "Дружбу": як Україні побудувати комунікацію з Орбаном

Володимир Зеленський відвідав інаугурацію новообраного президента Аргентини Хав'єра Мілея. Під час церемонії Президент України поспілкувався з Віктором Орбаном, який виступає проти членства нашої країни в ЄС.

Політолог Микола Давидюк розповів 24 Каналу, що наразі немає передумов щодо можливих домовленостей між Україною та Угорщиною. Проте Києву необхідно тиснути на Будапешт усіма можливим способами.

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Орбан буде шантажувати

Віктору Орбану, вважає політолог, потрібно нагадати, що між Угорщиною та Україною має бути дружба. Коли летять "Шахеди", не відомо, де вони можуть впасти, і якщо не буде дружби між країнами, то може пошкоджений трубопровід "Дружба". Тоді Україна технічно не зможе доставляти в Угорщину російську нафту.

Україна може його ремонтувати, поки Угорщина не погодиться на проведення перемовин щодо нашого вступу до ЄС. Тому в Орбана є вибір, якщо хоче мати трубопровід "Дружба", тоді треба мати дружбу з Україною,

– зауважив Давидюк.

. Трубопровід "Дружба" було побудовано у 1960-ті роки. Він був спроєктований так, що з самого початку пролягав з Росії та розгалужувався на дві ділянки – північну та південну. Північна йшла по території Білорусі, Польщі, Німеччини, Латвії та Литви, а південна – по території України, Чехії, Словаччини, Угорщини та Хорватії.

Він поділився інсайдом про те, що коли Орбан приїхав до Еммануеля Макрона, то запропонував "підвісити" Україну до початку переговорів щодо членства в Євросоюзі та тиснути на Київ, щоб він сів за стіл переговорів з Росією – до президентських виборів Владіміра Путіна.

Макрон пояснив Орбану, що все змінилося і зараз, після початку війни Росії проти України ніхто так себе не поводить. Тому зараз домовлятися з Орбаном немає про що, адже він отримує від Путіна гроші, відкати, зокрема за АЕС, які росіяни будують в Угорщині,

– наголосив політолог.

Орбан буде тиснути та шантажувати, тому не можна погоджуватись на жодні його пропозиції.

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"Танцює" під "сопілку" Москви

Давидюк нагадав, що антирадянські та антиросійські протести в Угорщині були під час радянської окупації країни (у 1956 році – 24 Канал). Зараз Москва вдруге окупувала Будапешт, і будуть там ще протести проти Росії, і їхньою причиною є Орбан.

"Сьогодні Угорщина – чудова країна, яка могла бути нашим другом, але "грає та танцює" під "сопілку" Москви. Орбан не готовий зараз дружити з Україною, але якщо правильно натиснути, у нього не залишиться шансу відступати. Головний хабар до Угорщини від Росії йде через трубопровід "Дружба", і якщо він припинить роботу, тоді у Будапешту зникне залежність від Москви", – припустив Микола Давидюк.

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