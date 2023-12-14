Наша спільна перемога, – Зеленський поговорив з Санду і Зурабішвілі після історичного рішення ЄС

Європейська рада 14 грудня ухвалила рішення про початок переговорів про вступ України та Молдови до Європейського Союзу. У зв'язку з цим Володимир Зеленський мав розмову з молдавською президенткою Майєю Санду.

Глава держави наголосив, що рішення, яке ухвалила Єврорада щодо України й Молдови – спільна перемога наших держав. Крім того, Зеленський також мав розмову з президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі.

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Зеленський поговорив з Санду щодо переговорів про вступ Молдови

Президент України зазначив, що він разом з очільницею Молдови привітали одне одного із сьогоднішнім рішенням Європейської ради.

Це наша спільна перемога! Рухаємося до ЄС разом!

– написав Зеленський.

Відреагувала на рішення Євроради й сама Майя Санду. Вона наголосила, що для неї велика честь розділити шлях до Європейського Союзу з Україною та Володимиром Зеленським.

"Цього не було б без мужнього опору України жорстокому вторгненню Росії. Почнемо цей шлях разом, щоб створити ще сильнішу й об'єднану Європу", – написала вона.

Президент України поговорив зі своєю грузинською колегою

Зеленський також поговорив із президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі. Він привітав її та грузинський народ із важливим рішенням щодо надання Грузії статусу кандидата на членство в ЄС.

Отримав привітання у зв'язку з рішенням щодо України. Місце Грузії – у нашому спільному європейському домі,

– написав він.

Європейська рада ухвалила рішення щодо початку вступу України в ЄС