Буде чіткий сигнал: від чого залежить прийняття України в НАТО
Україна прагне якомога скоріше долучитися до НАТО. Про новий рівень стосунків між країнами-членами Альянсу свідчить проведена 15 червня Комісія Україна-НАТО, яка була реалізована вперше за 7 років після блокування її Угорщиною.
Нині йде інформаційна війна, головними приводами якої є важливі рішення, які стосуються України та війни про Росії. Про це 24 Каналу розповів американський політолог Раміз Юнус.
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У чому полягатиме сигнал
Раміз Юнус пояснив, що ситуація із долученням України до НАТО дуже нагадує ситуацію із постачанням зброї від західних партнерів – спершу всі заперечували можливість постачання високотехнічного озброєння для ЗСУ, а потім почергово почали його передавати.
Ймовірно, що Захід не говорить про вступ України до Альянсу через те, що інформаційна складова просто нині не готова до цього.
Сьогодні проблема номер 1 – це контрнаступ України, тобто війна на полі бою, тому що вона вирішує все. Якщо вона буде вдалою, то все те, що до цього робилося, піде й далі ще з більшою швидкістю,
– переконаний він.
Втім, якщо українська сторона матиме невдачі на фронті, то, звісно, питання буде знову відкритим. Розраховувати на конкретну відповідь від НАТО все ж не слід.
"Це буде рішення не 2008 року, але і не прийняття до НАТО, тому що війна йде. Це буде чіткий сигнал, який влаштує і Україну, і Захід й ні в кого не буде сумнівів", – заявив Юнус.
На його думку, питання входження України в НАТО й не потребує детального обговорення, бо в будь-якому випадку війна на полі бою у такий спосіб не зупиниться.
Раміз Юнус пояснив, чому Україна досі не в НАТО: дивіться відео
Як Росія може використати вступ України в НАТО на свою користь
Американський політолог розказав, що у ворога шкутильгає пропаганда, тож не дивно, що росіяни повсякчас влаштовують спектаклі на публіку. Наприклад, останній із них – зустріч Владіміра Путіна із "воєнкорами".
Будь-яку інформацію Росія може використати в своєму інформаційному полі. З першого дня повномасштабного вторгнення кремлівська верхівка заявляє, що нібито воює не з Україною, а з НАТО та США. Вступ України в Альянс може фактично підтвердити слова окупантів.
"Публічне затягування процесу зробить декілька нокдаунів, які більш важливі, ніж ця декларація", – наголосив він.Нагадаємо! Володимир Зеленський і Джастін Трюдо підписали спільну декларацію. Вона має найсильніше формулювання підтримки євроатлантичних прагнень українців серед країн G7, а також вперше публічно фіксує підтримку створення Ради Україна-НАТО.
Тим паче, що прийняття України в НАТО диктується виключно воєнною складовою.
Вступ України в НАТО: головне
- У парламенті ЄС закликали якомога скоріше запросити Україну до НАТО. Там не розглядають можливості прийняти країни до Альянсу під час війни, але прагнуть спрощення процесів для реалізації задуманого вже після перемоги.
- Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна вже відіграє роль східного флангу НАТО. Українська сторона щиро вірить, що липневий саміт НАТО внесе ясність щодо термінів входження країни до Альянсу.
- На думку глави радника ОП Михайла Подоляка, після перемоги над Росією Україна дуже швидко стане членом Альянсу.