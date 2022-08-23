Україна стане членом НАТО, коли це вже не особливо буде їй потрібно, – німецький політолог

Напередодні російського вторгнення Олаф Шольц запевняв путіна, що найближчим часом Україна не стане членом НАТО. Втім, не це спонукало країну-агресорку розв'язати повномасштабну війну.

Визначальним фактором стала недостатня реакція Заходу в цілому на те, що відбувалося у Молдові, Грузії, Сирії та Україні. Таку думку 24 каналу висловив німецький політолог та аналітик Стокгольмського центру досліджень Східної Європи Андреас Умланд.

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Вступ до Альянсу не був визначальним фактором агресії росії

За його словами, саме тому путін подумав, що йому не слід очікувати реакції Заходу на вторгнення росії на територію нашої країни. Президент держави-агресорки розумів, що не буде швидкого вступу України до НАТО, адже поки є конфлікт з росією вступ нашої країни до Північноатлантичного альянсу не ухвалять.

Україна вступить до НАТО, коли це вже не особливо буде їй потрібно,

– зауважив німецький політолог.

На думку Умланда, вступ до Альянсу не впливав на рішення путіна щодо вторгнення, адже, наприклад, Молдова ще у 1994 році внесла до своєї конституції, що не є блоковою країною. Однак наразі частково окупована росією. З іншого боку Фінляндія, яка зараз вступає до НАТО, не має проблем з державою-агресоркою.

Фактор НАТО взагалі не грав велику роль для цього конфлікту,

– наголосив аналітик.

Останні новини щодо Альянсу

Велика Британія та США заявили, що серйозна аварія та витік радіації на Запорізькій АЕС може трактуватися країнами-членами НАТО як порушення 5-ої статті Альянсу про колективну безпеку. У такому випадку росіянам доведеться мати справу безпосередньо з НАТО, однак їхні війська в Україну все ж не зайдуть. Таку думку висловив російський публіцист Андрій Піонтковський.

У межах місії НАТО угорські винищувачі Gripen перебувають у повітряному просторі країн Балтії. Вони перехопили російський важкий військово-транспортний літак ІЛ-76.

росія вже неодноразово погрожувала країнам Балтії, що вони можуть стати наступними після "захоплення" України. Проте у США заявляють, що відповідь буде одразу, як тільки уламок російської ракети впаде на їх територію.

НАТО має намір посилити свою військову присутність на східному фланзі. Тим часом Туреччина прагне домовитися зі США про постачання винищувачів F-16.

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