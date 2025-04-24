Росія не може накладати вето, але дайте інші гарантії, – Зеленський про Україну не в НАТО
- Президент Зеленський заявив, що Росія не має права накладати вето на рішення про вступ України до НАТО, і закликав країни-члени Альянсу надати інші гарантії безпеки.
- Зеленський наголосив, що серед гарантів безпеки України повинні бути США та європейські країни, які мають вплив на Росію та не бояться її.
Під час спільної пресконференції із президентом ПАР Рамафосою Володимир Зеленський висловився щодо питання України в НАТО. Він зауважив, що будь-яке рішення щодо цього мають приймати країни-члени Альянсу.
Росія ж не має права накладати вето. Також президент України наголосив, якщо Україну не хочуть приймати в НАТО, то їй потрібні інші гарантії, передає 24 Канал із посиланням на трансляцію інтерв'ю в ефірі телемарафону.
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Серед гарантів безпеки України мають бути США і Європа
Зеленський звернувся до членів НАТО і наголосив, що вони вільні люди і маю приймати рішення самостійно.
Якщо союзники не підтримують нашу участь у НАТО, ми говоримо завжди: "Якщо ви не підтримуєте… Це ви є членами НАТО, тому Росія не може накладати вето. Це ваше рішення. Подобається нам воно чи не подобається, але ви вільні люди, це ваше рішення",
– сказав глава держави.
Натомість він закликав поки дати Україні інші гарантії безпеки. Президент вкотре наголосив, що серед гарантів мають бути США і Європа.
"Ми хочемо, щоб серед гарантів безпеки були сильні гравці, … хто не боїться Росії і хто має вплив на Росію… Безумовно, повинні бути США. Безумовно, повинна бути Європа через те, що ми перебуваємо в Європі", – додав Зеленський.
Він також зауважив, що у наш час такі технології, що коли в Україні війна, то спокою не буде в усьому світі.
Така, на жаль, сучасна війна. І тому ми хочемо, щоб світ також підтримував мирні ініціативи і змусив Росію закінчити цю війну,
– сказав Зеленський.