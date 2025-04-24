Росія не може накладати вето, але дайте інші гарантії, – Зеленський про Україну не в НАТО

Під час спільної пресконференції із президентом ПАР Рамафосою Володимир Зеленський висловився щодо питання України в НАТО. Він зауважив, що будь-яке рішення щодо цього мають приймати країни-члени Альянсу.

Росія ж не має права накладати вето. Також президент України наголосив, якщо Україну не хочуть приймати в НАТО, то їй потрібні інші гарантії, передає 24 Канал із посиланням на трансляцію інтерв'ю в ефірі телемарафону.

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Серед гарантів безпеки України мають бути США і Європа

Зеленський звернувся до членів НАТО і наголосив, що вони вільні люди і маю приймати рішення самостійно.

Якщо союзники не підтримують нашу участь у НАТО, ми говоримо завжди: "Якщо ви не підтримуєте… Це ви є членами НАТО, тому Росія не може накладати вето. Це ваше рішення. Подобається нам воно чи не подобається, але ви вільні люди, це ваше рішення",

– сказав глава держави.

Натомість він закликав поки дати Україні інші гарантії безпеки. Президент вкотре наголосив, що серед гарантів мають бути США і Європа.

"Ми хочемо, щоб серед гарантів безпеки були сильні гравці, … хто не боїться Росії і хто має вплив на Росію… Безумовно, повинні бути США. Безумовно, повинна бути Європа через те, що ми перебуваємо в Європі", – додав Зеленський.

Він також зауважив, що у наш час такі технології, що коли в Україні війна, то спокою не буде в усьому світі.

Така, на жаль, сучасна війна. І тому ми хочемо, щоб світ також підтримував мирні ініціативи і змусив Росію закінчити цю війну,

– сказав Зеленський.