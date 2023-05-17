Вашингтон не ревнуватиме: чи вплине Китай на вступ України в НАТО
Західні країни не зважають на позицію Китаю в питанні вступу України в НАТО. З огляду на це Пекін не зможе суттєво вплинути на інтеграцію Києва в Альянс.
Це 24 Каналу прокоментував російський правозахисник та опозиційний політик Марк Фейгін. За його словами, українсько-китайські відносити не можуть викликати ревнощів у США.
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"Я не думаю, що Китай суттєво впливатиме на вступ України в НАТО, тому що для Заходу не має значення його позиція в жодному вигляді, а відносини Києва й Пекіна не можуть викликати суттєвих ревнощів з боку Вашингтона чи Брюсселя", – сказав Фейгін.
Правозахисник додав, що допоки Україна не належить до західної коаліції, їй відпущено індульгенцію на "теплі" відносини з Китаєм.
Китай не зможе вплинути на вступ України в НАТО: дивіться відео
На думку Фейгіна, більш "сміливим" видається президент Франції Еммануель Макрон, який літав у Пекін задля розв'язання економічних питань.
Чи змінить Україна вектор своєї зовнішньої політики
Політик зауважив, що українсько-китайські відносини можуть вплинути на закінчення війни, адже Пекін грає важливу роль для Росії. Але це не означає, що Україна змінить вектор зовнішньої політики, про що свідчить навіть історія з націоналізацією "Мотор Січі".
"Я думаю, що Київ не діятиме в багатовекторному форматі – і з Пекіном, і з Вашингтоном. Він прекрасно розуміє, хто давав зброю та гроші. Гра дипломатична буде, а стратегічного союзу не буде ніколи", – підсумував Фейгін.
Відносини України з Китаєм: останні новини
- 26 квітня Володимир Зеленський поспілкувався з президентом Китаю Сі Цзіньпіном. Це була перша розмова між лідерами від початку повномасштабного вторгнення Росії. За словами глави держави, розмова була довгою та змістовною.
- Після розмови Сі Цзіньпіна та Володимира Зеленського Китай призначив спеціального представника в Україні. Ним став колишній посол у Росії Лі Хуей.
- Було оголошено про ознайомчий візит спеціального представника Китаю Лі Хуея до України 16 – 17 травня. Це потрібно для розуміння не лише офіційної позиції України й Заходу.