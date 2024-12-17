Зеленський розповів, що Україні пообіцяли за неможливість її запросити в НАТО

Україна очікує запрошення на вступ до НАТО, однак в Альянсі кажуть, що наразі це неможливо. Натомість вони обіцяють компенсацію.

Що саме НАТО пропонує в обмін на запрошення до Альянсу, розповів президент Зеленський під час звернення до саміту країн-учасниць Joint Expeditionary Force, передає 24 Канал. JEF – це військове партнерство, яке об'єднало Велику Британію, Данію, Естонію, Фінляндію, Ісландію, Латвію, Литву, Нідерланди, Норвегію, Швецію та покликане швидко реагувати на кризи у світі та виконувати експедиційні операції.

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Що Україна може отримати замість запрошення до НАТО

У своєму зверненні до JEF Зеленський розповів про останню масовану ракетно-дронову атаку Росії по енергетиці України 13 грудня.

"На щастя, нам вдалося захиститися. Але ми знаємо – це просто пауза, і Росія спробує вдарити знову, як тільки буде готова, вони завжди це роблять. Тому нам потрібна надійна гарантія захисту від повітряного терору, а це означає наявність достатньої кількості систем ППО", – сказав президент.

Він наголосив, що наразі Україні потрібна повна реалізація домовленостей щодо постачання систем ППО. Зокрема, йдеться про ті, які були укладені на саміті НАТО у Вашингтоні в липні 2024 року.

Ми пам'ятаємо, що для компенсації неможливості запросити Україну до Альянсу на тому етапі нам обіцяли значну кількість систем ППО. Я прошу вашої допомоги, щоб це зробити,

– наголосив Зеленський.

За його словами, партнерам добре відомо, що Україна потребує ще 12 – 15 систем, окрім цих, щоб повністю захистити країну від атак Росії.

"Це можливо. Головне – політична воля наших партнерів. Я маю на увазі передусім США. Штати і Європа, звичайно. А також друзям, які зараз онлайн, та нашим друзям зі Швеції – країни, яка має можливість швидко забезпечити повну батарею Patriot, доставляючи як радар, так і системи запуску", – додав глава держави.