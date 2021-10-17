Вступ України в ЄС, домашній арешт Медведчука – відео тижня

Володимир Зеленський готовий робити конкретні кроки для отримання Україною членства у Євросоюзі. Глава держави очікує на "зелене світло" від Європи. Проросійському політику Віктору Медведчуку інкримінують державну зраду та вручили клопотання про арешт.

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Україна хоче почути конкретику щодо вступу в ЄС

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що хоче почути від Євросоюзу, які кроки потрібно зробити, щоб отримати членство в ЄС. На саміті "Україна – Європейський Союз" 12 жовтня порушили це питання та підписали одразу 3 важливі угоди.

В України вривається терпець щодо вступу в ЄС: сюжет 24 каналу

Арешт або застава для Медведчука

Проросійському політику Віктору Медведчуку вручили клопотання про арешт або заставу у розмірі мільярд гривень. Куму Володимира Путіна інкримінують державну зраду та тероризм через закупівлю вугілля у бойовиків на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

У чому звинувачують Віктора Медведчука: відео

Виступи російських артистів в Україні

Російські виконавці все частіше приїжджають на гастролі в Україну, попри офіційний перелік осіб, які створюють загрозу нацбезпеці. Артистів з проросійськими поглядами та незаконними концертами на окупованих територіях нарахували майже 200.

Хто з одіозних російських артистів таки виступає в Україні: дивіться сюжет 24 каналу

Звільнення міністра оборони Андрія Тарана

В інформаційному просторі України побутує думка про можливе звільнення міністра оборони Андрія Тарана восени 2021 року. За посадовця заступився прем'єр Денис Шмигаль, однак з діяльністю міністра пов'язано чимало скандалів.

Тарана можуть відправити у відставку: відео

Мітинги проти виходу Польщі з ЄС

У польській столиці та великих містах тисячі громадян вийшли на мирні акції, щоб підтримати членство країни у Євросоюзі. Раніше між владою Польщі та ЄС виникли суперечки через приведення національного законодавства у відповідність до європейських норм.

Чи справді Польща готується до виходу з Євросоюзу: дивіться відео