Від Лісабона до Луганська: що сказала глава МЗС Німеччини про розширення Євросоюзу

Очільниця Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Європейський Союз невдовзі розшириться від Лісабона до Луганська. За її словами, Україна може запроваджувати вражаючі реформи на тлі жахливої війни.

Анналена Бербок сказала про це 2 жовтня, перебуваючи з візитом в Україні. Відомо, що вона приїхала на неформальну зустріч міністрів закордонних справ ЄС, яка проходить в Україні.

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Майбутнє України – у Європейському Союзі, у нашій спільноті свободи, і незабаром вона розшириться від Лісабона до Луганська. З кожним селом, з кожним метром, який звільняє Україна, з кожним метром, де вона рятує своїх людей, вона також розширює свій шлях у ЄС,

– заявила посадовиця.

За її словами, друзі та партнери з Європи підтримуватимуть Україну на цьому шляху, адже наша держава проводить реформи під час війни, яку почала Росія.

"Це речі, такі як зміна законодавства у сфері юстиції, у сфері медіа, але також які стосується боротьби з корупцією, і про це ми відкрито говоримо з нашими партнерами тут, в Україні, що ми разом можемо розширювати цей шлях", – зазначила Бербок.

2 жовтня у Києві скликали зустріч міністрів закордонних справ ЄС. Це перша в історії зустріч глав МЗС ЄС, яка відбулась за межами Європейського Союзу. Дмитро Кулеба відзначив, що зустріч організували вперше поза нинішніми кордонами ЄС, та в майбутніх межах. Він подякував ЄС та особисто Жозепу Боррелю за підтримку України.

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