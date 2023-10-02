Від Лісабона до Луганська: що сказала глава МЗС Німеччини про розширення Євросоюзу
Джерело:"Європейська правда"
Очільниця Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Європейський Союз невдовзі розшириться від Лісабона до Луганська. За її словами, Україна може запроваджувати вражаючі реформи на тлі жахливої війни.
Анналена Бербок сказала про це 2 жовтня, перебуваючи з візитом в Україні. Відомо, що вона приїхала на неформальну зустріч міністрів закордонних справ ЄС, яка проходить в Україні.
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Що відомо про заяву глави МЗС Німеччини про вступ України в ЄС
Майбутнє України – у Європейському Союзі, у нашій спільноті свободи, і незабаром вона розшириться від Лісабона до Луганська. З кожним селом, з кожним метром, який звільняє Україна, з кожним метром, де вона рятує своїх людей, вона також розширює свій шлях у ЄС,
– заявила посадовиця.
За її словами, друзі та партнери з Європи підтримуватимуть Україну на цьому шляху, адже наша держава проводить реформи під час війни, яку почала Росія.
"Це речі, такі як зміна законодавства у сфері юстиції, у сфері медіа, але також які стосується боротьби з корупцією, і про це ми відкрито говоримо з нашими партнерами тут, в Україні, що ми разом можемо розширювати цей шлях", – зазначила Бербок.Зверніть увагу! 2 жовтня у Києві скликали зустріч міністрів закордонних справ ЄС. Це перша в історії зустріч глав МЗС ЄС, яка відбулась за межами Європейського Союзу. Дмитро Кулеба відзначив, що зустріч організували вперше поза нинішніми кордонами ЄС, та в майбутніх межах. Він подякував ЄС та особисто Жозепу Боррелю за підтримку України.
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Вступ України в ЄС: коротко
- Україна перебуває на шляху до Європейського Союзу. Зокрема, нашій країні разом зі статусом кандидата на вступ до ЄС дали 7 критеріїв, які Київ має виконати перед початком переговорів про вступ до Євросоюзу.
- Наприкінці вересня 2023 року український прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна націлена на повноцінне членство в ЄС і не погодиться на другорядний статус у взаємодії з країнами-членами.
- Окрім того, у вересні віцепрем'єрка з євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина запевнила, що Україна виконала рекомендації щодо судочинства та законів про медіа, а також виконала завдання про організацію конкурсу в Конституційний суд за участю міжнародних експертів, окрім того, ухвалила низку системних законів щодо антиолігархічного процесу.