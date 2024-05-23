Таку думку 24 Каналу висловив політолог Андрій Вігірінський, зауваживши, що Київ не можемо виключати фактору кожної окремої держави.

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Кожна країна має свої інтереси

Наприклад, наразі у нас є позиція Угорщини, для якої навіть питання офіційних переговорів України може стати питанням їхніх виборів. Тобто, вони можуть вставляти палиці в колеса.

Як би не говорили ЗМІ, що Угорщина немає ваги, але так чи інакше їхній голос рівноцінний Франції, чи Німеччині й відповідно від цього залежить доля наших майбутніх офіційних переговорів про вступ до Європейського Союзу.

Станом на сьогодні у нас є тільки Угорщина, яка не приховує свою антиукраїнську позицію, але ми не знаємо, що буде через 1 – 3 роки в абсолютно різних країнах.

Дипломатія – взагалі складний процес, де не існує простих рішень, й світу, який дивиться на інший світ рожевими окулярами. Мовляв, якщо ви такі хороші, то, звичайно, ми змінимо позицію, адже цьому ж самому світу треба буде потім дивитись в очі своїх виборців і переобиратися,

– мовив Вігірінський.

Лідери європейських країн виходять не з україноцентричної позиції. До того ж всі їх пояснення є раціональними, якщо відкинути україноцентричний погляд й подивитися на ситуацію угороцентричну, німецькоцентричну, грекоцентричну й французоцентричну, бо воно відповідає їхнім інтересам.

Державної совісті не існує, є політики та інтереси країн. Моральні принципи дуже важливі на конференціях, але коли ми говоримо про політичну позицію окремих країн, то вона не відображає позицію Орбана, чи окремо позицію Макрона – вона відображає інтерес країни, яку представляє той, хто її очолює,

– зазначив політолог.

Якщо сторони не дослуховуються один до одного, то звідки у нас може виникнути розуміння того, що в якийсь момент часу без докладання зусиль позиція іншої країни зміниться, наприклад, Угорщини. Для цього потрібна системна постійна довга робота з пошуку взаємних компромісів.

"Не з'явиться якийсь надприродній юніверс, який прийде замість нас до кожної окремої країни члена Європейського Союзу скаже: "Треба. Ти не розумієш заради глобального блага треба". Так не буває, світ не так побудований", – додав Вігірінський.

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