Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Андрей Вигиринский, отметив, что Киев не можем исключать фактора каждого отдельного государства.

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Каждая страна имеет свои интересы

Например, сейчас у нас есть позиция Венгрии, для которой даже вопрос официальных переговоров Украины может стать вопросом их выборов. То есть, они могут вставлять палки в колеса.

Как бы ни говорили СМИ, что Венгрия не имеет веса, но так или иначе их голос равноценен Франции, или Германии и соответственно от этого зависит судьба наших будущих официальных переговоров о вступлении в Европейский Союз.

На сегодня у нас есть только Венгрия, которая не скрывает свою антиукраинскую позицию, но мы не знаем, что будет через 1 – 3 года в совершенно разных странах.

Дипломатия – вообще сложный процесс, где не существует простых решений, и мира, который смотрит на другой мир розовыми очками. Мол, если вы такие хорошие, то, конечно, мы изменим позицию, ведь этому же самому миру надо будет потом смотреть в глаза своих избирателей и переизбираться,

– сказал Вигиринский.

Лидеры европейских стран исходят не из украиноцентричной позиции. К тому же все их объяснения являются рациональными, если отбросить украиноцентрический взгляд и посмотреть на ситуацию угороцентрическую, немецкоцентрическую, грекоцентрическую и французоцентрическую, потому что оно соответствует их интересам.

Государственной совести не существует, есть политики и интересы стран. Моральные принципы очень важны на конференциях, но когда мы говорим о политической позиции отдельных стран, то она не отражает позицию Орбана, или отдельно позицию Макрона – она отражает интерес страны, которую представляет тот, кто ее возглавляет,

– отметил политолог.

Если стороны не прислушиваются друг к другу, то откуда у нас может возникнуть понимание того, что в какой-то момент времени без приложения усилий позиция другой страны изменится, например, Венгрии. Для этого нужна системная постоянная долгая работа по поиску взаимных компромиссов.

"Не появится какой-то сверхъестественный юниверс, который придет вместо нас в каждую отдельную страну члена Европейского Союза скажет: "Надо. Ты не понимаешь ради глобального блага надо". Так не бывает, мир не так построен", – добавил Вигиринский.

Позиция Венгрии относительно вступления в НАТО