Вступ України може проходити за унікальною процедурою: процес буде швидшим

Європейська комісія пропонує організувати процедуру вступу України до ЄС за оновленою методикою. Таким чином країна зможе уникнути можливих затримок при ухваленні рішення.

Україна планує завершити виконання всіх рекомендації Єврокомісії вже до грудня. Сам же початок переговорів, за очікуваннями, розпочнеться вже цього року.

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Нова процедура для України

Єврокомісія пропонує провести процедуру вступу України до ЄС за новою процедурою. Вона передбачає підготовку технічних питань переговорів про вступ паралельно з політичними – тобто, ймовірно, вже у грудні. Раніше це відбувалося покроково.

Після політичного рішення міжурядова конференція держав-членів ЄС ухвалювала обов'язковий технічний документ під назвою "переговорні рамки". Через це, наприклад, для Албанія та Північна очікували затвердження "рамок" понад два роки з моменту ухвалення політичного рішення. Окрім цього, ще рік тривала перевірка сумісності з правом Євросоюзу.

Комісія готова розпочати підготовчу роботу, зокрема аналітичну перевірку на відповідність українського законодавства acquis (скринінг) і підготовку рамки переговорів,

– йдеться у документі.

Однак, перш за все Україна має отримати згоду від усіх країн-членів ЄС на саміті у грудні.

Процес переговорів почнеться незабаром

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква заявив, що планує почати процес переговорів для вступу в Євросоюз до початку 2024 року.

Для нас дуже важливо і ми цього досягнемо – розпочати процес переговорів на початку наступного року,

– наголосив він.

Жовква розповів, що Угорщина не стане на заваді вступу України до ЄС. Буквально від завтра президент Європейської Ради Шарль Мішель, і лідери союзників у ЄС будуть говорити з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном саме щодо українського питання.

Ігор Жовква переконаний, що Україні вдасться виконати всі критерії для початку переговорів вже до середини грудня 2023 року.

Україна та Європейський Союз