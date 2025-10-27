Росія нещадно обстрілює українські міста, зокрема атакуючи критичну інфраструктуру напередодні зими. Євросоюз допомагає Україні підготуватися до опалювального сезону ще від кінця попереднього, надаючи фінансову та технічну допомогу.

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова в інтерв'ю 24 Каналу розповіла деталі підготовки до складної зими, коли Україна може вступити до Євросоюзу та чи змінили липневі протести думку про нашу державу в світі. Більше про це – читайте далі у матеріалі.

Про атаку Росії на Представництво ЄС в Україні

Ви вже два роки очолюєте Представництво ЄС в Україні. Війна торкнулась і вашого життя, і робочого місця в буквальному сенсі, тому що уламки російської ракети влучили в будівлю ЄС цього літа. На ваш погляд як дипломата, як це – працювати в країні, що перебуває під постійною загрозою, і водночас співпрацювати з українським урядом, який намагається здійснити реформи для членства в ЄС?

Я збрехала б, якби сказала, що це легко. Це складно і втомлює. Я бачу українців, які майже чотири роки борються за своє національне виживання, люди виснажені. Вони втомилися, бо війна триває занадто довго.

Ви згадали про атаку. Я провела її на підлозі у ванні й за двома стінами, але моє серце з тими, хто вижив, і з родиною молодої жінки, яка втратила життя разом зі своєю 12-річною донькою та шестимісячним немовлям. Такі воєнні злочини відбуваються тут щодня. Це дуже складно фізично, психологічно.

Атака на наше посольство 28 серпня була жахливою, тому що війна раптово стала набагато ближчою. Але, як це роблять всі українці, за кілька днів ми повернулися в офіс. Ми повністю відкриті та працюємо. Ми й далі тут із тією ж кількістю людей. Мої колеги – як запрошені експерти, так і місцеві працівники – дуже віддані своїй справі.

Стосовно Уряду, ми щодня на зв'язку з різними органами влади, з урядовими структурами, з Офісом Президента України, з місцевими органами самоврядування. Вражає те, що українці, борючись за власне виживання та переживаючи жорстокі атаки, водночас реформують країну. Вони пишуть закони під час вимкнення електроенергії та ведуть переговори про вступ до ЄС під час сирен. Тож це справді неймовірно бути тут у цей час.

Про корупцію і вступ в ЄС

У вересні Європейська комісія і Європарламент опублікували заяву про занепокоєння щодо України. Це стосувалось корупції, свободи слова та ЗМІ, опозиції та земельних питань. Беручи до уваги ваш попередній прогноз, який ви зробили рік тому, про те, що Україна має всі шанси приєднатися до ЄС до 2030 року, чи здатні ми подолати ці перешкоди за 5 років?

Я думаю, що внутрішні, безумовно. Мене часто запитують про свободу ЗМІ – я вважаю, це дійсно чудово, що на четвертому році війни ви маєте такий рівень плюралізму медіа. Люди скаржаться на телемарафон, але у вас є і плюралізм ЗМІ. У вас є "Суспільне", яке ми дуже підтримуємо як політично, так і фінансово, і яке стало одним з тих ЗМІ на місцевому рівні, якому найбільше довіряють. Тож у вас тут справді є плюралізм медіа.

Питання корупції не є новим. Я маю на увазі, що це те, що ми обговорювали з Україною протягом багатьох років, і вона досягла величезного прогресу в розбудові інфраструктури антикорупційних органів – вони функціонують. Так, у нас бувають невдачі, як у липні (коли ухвалили законопроєкт, що обмежує повноваження НАБУ і САП – 24 Канал), але я завжди кажу, що прогрес ніколи не буває лінійним, завжди будуть перешкоди.

Я спостерігаю і працюю з Україною вже 10 років, і загалом тенденція за цей період безумовно позитивна. Це не означає, що у вас не буде перешкод на шляху.

Про поїздки по містах України

Ви останнім часом багато подорожували українськими містами. Нещодавно ви були в Одесі, Житомирі, Чернігові, Черкасах. Що ви побачили? Чим займалися?

Останньою минулого тижня була Одеса, де я відвідала низку проєктів і взяла участь у нашому регіональному журналістському семінарі, організованому моїми колегами спільно з хабом "Суспільного". До цього влітку я була у Запоріжжі, і це, звичайно, був дещо інший візит. Я з великою повагою ставлюся до Івана Федорова, очільника області, ми відвідали підземні школи, розбомблену гідроелектростанцію, а також низку проєктів.

Це просто дивовижно, як місто справляється з майже щоденними атаками російських військ. Я не думала, що у своєму житті буду спонсорувати шкільні сховища та підземні школи, але це дуже важливо для підтримки життя в регіоні. Так діти можуть ходити до школи в режимі офлайн.

Я була у Чернігові, Чернівцях та Дніпрі нещодавно. Я також подорожувала по всій Україні до того, як стала амбасадоркою, коли працювала над Україною з Брюсселя. Я була у Бердянську, Маріуполі та Попасній. Я торкалась води Азовського моря та була у місцях, в які зараз неможливо потрапити.

Про блокування Угорщиною вступу України в ЄС

Коли ви гуляєте вулицями українських міст, таких як Київ чи Одеса, то бачите, що Росія зробила там, допомагаєте будувати укриття разом з ЄС та Україною. Як взагалі можливо, що у нас досі є люди в ЄС, я маю на увазі Віктора Орбана і Роберта Фіцо, які все ще говорять від імені Москви, а не Європи, і які щиро роздають компліменти Кремлю?

У групі з 27 країн ви побачите різних лідерів. Як би ми цього не хотіли, але в Європі, безумовно, є частина населення, яка вірить російській пропаганді. Не забуваймо, що ви ведете не лише кінетичну війну, але й гібридну та дезінформаційну, яку Росія розв'язала проти України та Заходу, а й усього світу. Просування її дезінформаційних наративів – це дуже потужний інструмент.

У сучасному світі, де ми переповнені інформацією, іноді нелегко зорієнтуватися в ній, і люди шукають легкі відповіді на складні проблеми. Говорячи про таких лідерів, як Віктор Орбан, все ж таки те, що він робить, це блокування доступу України до ЄС. На жаль, він блокує багато рішень щодо України. Що він намагається отримати з цього? Це вам краще запитати у нього, чого він намагається досягти.

Надання деяких коштів призупинено для Угорщини через питання верховенства права. Тож, я думаю, що це один з моментів. Про решту вам доведеться запитати у нього самого. Але процес ухвалення рішень в Європі настільки складний і диференційований, нам вже вдалося досягти 18 пакетів санкцій, їх ухвалення є одностайним. Отже, Угорщина проголосувала за це. Так, були аспекти, за які вона не голосувала, але є й інші, які вона підтримала.

Я чула, що в ЄС уже озвучили ідею такого розширення, за якого Україна могла б приєднатися спочатку без повних прав голосу, принаймні на початковому етапі.

Я не вважаю, що ми щось зробили. Є багато ідей, як підготувати ЄС до того, щоб він міг прийняти більше нових членів. Там є всілякі ідеї. Можу вас запевнити, що поки що не було жодного рішення чи навіть формальної пропозиції в цьому напрямку.

Як ЄС допомагає Україні пережити зиму?

ЄС вже виділив 3 мільярди євро на підтримку енергетичного сектору України. На яку допомогу від Євросоюзу ми можемо сподіватися цієї зими щодо допомоги нашій енергетичній інфраструктурі?

Спочатку повномасштабного вторгнення ми дійсно надали, напевно, понад три мільярди, і ми не починаємо підготовку до цього зимового сезону тільки зараз. Ми почали це робити ще наприкінці минулого зимового сезону. Нині фактично вперше надали унікальну гарантію нового типу на 800 мільйонів на екстрену закупівлю газу через Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк.

Ми також надавали та надаємо багато допомоги в галузі енергетики для людей і підприємств, але й трансформаторними та компресорними станціями, щоб допомогти відремонтувати електромережу, газорозподільчі мережі та компресори, які відбирають газ зі сховищ, що були пошкоджені. Ми також надаємо фінансову підтримку державним підприємствам і великим енергетичним компаніям для ремонту їхнього обладнання.

Ми забезпечуємо понад 2 ГВт електроенергії щодня, після того як через кілька днів після повномасштабного вторгнення електромережа України та Молдови була з'єднана з європейською континентальною енергосистемою. Це дуже важлива резервна система для України, щоб мати такий обсяг електроенергії, який надходить звідти.

Ми також зараз підтримуємо багато нових виробників відновлюваної енергії: чи то сонячної, чи то біомаси, чи то вітру, щоб допомогти з розподіленим енергопостачанням. Ми фактично підтримуємо транспортування, логістику і доставку всього цього обладнання в Україну. Я наведу свій улюблений приклад: литовці подарували Україні теплову електростанцію. Вони розібрали її на частини, і по частинах ми доставили її в Україну.

Напевно, це зайняло у вас вічність?

Це зайняло кілька місяців.

Чи вплинули протести щодо НАБУ на імідж України?

Люди постійно запитують вас про антикорупційний протест, який був у липні в Україні. Чи вважаєте ви, що це однозначно вплинуло на імідж України за кордоном?

Це, звичайно, вплинуло на ваш імідж за кордоном, але дозвольте мені сказати про кілька важливих деталей. По-перше, реакція молоді показала, що ми боремося за нову Україну: і наші батьки, і брати. Думаю, це дуже важливо. Це абсолютно нове покоління. Дух вільного та некорумпованого суспільства пронизує всі покоління.

Це насправді чудова новина, а також той факт, що влада негайно відреагувала і вжила заходів для виправлення ситуації. Тож це лише свідчить про те, що в Україні живе демократичний дух. Звичайно, якщо напади на антикорупційні інституції триватимуть, це буде проблемою, але я думаю, що реакція на протест була насправді такою, що вражає.

Які сигнали Путін посилає ЄС?

Росія постійно порушує повітряний простір НАТО і країн ЄС. Це стає доволі частим явищем у Польщі, Німеччині та інших містах Євросоюзу. Як ви вважаєте, особливо після атаки на будівлю ЄС в Києві, це був цілеспрямований сигнал Москви про те, що, якщо не зараз, то незабаром вона здатна атакувати міста ЄС?

Думаю, ми зараз на шляху ескалації. Наша будівля була пошкоджена невипадково. Не можна скинути дві ракети поблизу до нас і очікувати, що вони нас не зачеплять. Фактично 80 будівель були пошкоджені через удар двох балістичних ракет. Я людина, що виросла під час комунізму та знала той режим, який дуже схожий на той, що існує в Москві. Тож я думаю, що є певні сигнали, які ми повинні побачити.

Ви вважаєте, цілком можливо, що Росія буде продовжувати?

Не думаю, що хтось будуватиме двохмільйонну армію і триматиме її у казармах. Але я не військовий аналітик, тому не можу про це говорити з впевненістю. Це лише моя думка. Щоразу, коли Кремль щось говорить, я сприймаю це дуже серйозно.